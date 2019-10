Feature Winners: October 24 – 26, 2019

Thursday October 24, 2019

Orange County Fair Speedway – Middltown, NY – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jordan Thomas

Friday October 25, 2019

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – World of Outlaws – Nittany Showdown – Donny Schatz

Spoon River Speedway – Lewiston, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Andy Baugh

Saturday October 26, 2019

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – Sprintcar Racing Association of Victoria – Grant Anderson

Baypark Speedway – Mount Maunganui, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Greg Pickerill

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – USAC Southwest Sprint Car Series – Howl-O-Week Bash – C.J. Leary

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Luke Weel

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Gold Fever Sprint Spooktacular – Andy Forsberg Jr.

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Gold Fever Sprint Spooktacular – Terry Schank Jr.

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Wingless Sprints – Gold Fever Sprint Spooktacular – Cameron Haney Jr.

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Brian Spencer

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – USA – Midget Cars – Michael Pickens

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Callum Williamson

Siskiyou Golden Speedway – Yreka, CA – USA – Interstate Sprint Car Series – Jake Wheeler

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Martin

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Winged 410 Sprint Cars – Old School Format – Jordyn Brazier

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – USAC Western States Midget Series – Chase Johnson