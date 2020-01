Schatz Holds off Hickman Win Win WSS Feature at Brisbane

BRISBANE, QLD (January 4, 2020) — Donny Schatz won the World Series Sprintcars main event on Saturday at Archerfield Speedway after trading the lead multiple times with Rusty Hickman. Schatz and Hickman swapped the top position on consecutive laps before Schatz passed Hickman coming to the white flag and held on for the victory. Hickman held on for second with Kerry Madsen, David Murcott, and Lucas Wolfe rounding out the top five.

World Series Sprintcars

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Saturday January 4, 2020

Qualifying Round #1:

1. W17-James McFadden, 12.159

2. W2-Kerry Madsen, 12.226

3. A1-Andrew Scheuerle, 12.244

4. Q59-Kevin Titman, 12.250

5. Q83-Steven Lines, 12.254

6. Q17-Luke Oldfield, 12.257

7. V40-Rusty Hickman, 12.277

8. V55-Brooke Tatnell, 12.280

9. V88-Dave Murcott, 12.376

10. W60-Lachlan McHugh, 12.412

11. Q51-Tim Farrell, 12.456

12. Q54-Randy Morgan, 12.460

13. USA15-Donny Schatz, 12.475

14. Q33-Callum Walker, 12.559

15. Q5-Cody Maroske, 12.574

16. S13-Brock Hallet, 12.581

17. V25-Jack Lee, 12.592

18. Q2-Brent Kratzmann, 12.651

19. Q8-Brock Dean, 12.654

20. VA21-Shaun Dobson, 12.657

21. T22-Jock Goodyer, 12.670

22. USA5w-Lucas Wolfe, 12.705

23. NQ15-Nick Whell, 12.722

24. Q16-Bryan Mann, 12.781

25. Q78-Andrew Corbet, 12.853

26. Q88-Ryan McNamara, 12.898

27. S20-Glen Sutherland, 12.938

28. W14-Jason Pryde, 13.046

29. Q42-Kristy Bonsey, 13.080

30. NS45-Jai Stephenson, 13.374

Qualifying Round #2:

1. A1-Andrew Scheuerle, 12.564

2. W17-James McFadden, 12.572

3. Q17-Luke Oldfield, 12.588

4. V40-Rusty Hickman, 12.589

5. S20-Glen Sutherland, 12.654

6. Q2-Brent Kratzmann, 12.664

7. USA15-Donny Schatz, 12.666

8. V55-Brooke Tatnell, 12.728

9. T22-Jock Goodyer, 12.733

10. Q8-Brock Dean, 12.792

11. Q83-Steven Lines, 12.833

12. W2-Kerry Madsen, 12.854

13. V25-Jack Lee, 12.892

14. S13-Brock Hallet, 12.906

15. USA5w-Lucas Wolfe, 12.976

16. Q54-Randy Morgan, 13.012

17. V88-Dave Murcott, 13.037

18. Q51-Tim Farrell, 13.104

19. W60-Lachlan McHugh, 13.145

20. Q78-Andrew Corbet, 13.147

21. NS45-Jai Stephenson, 13.293

22. Q16-Bryan Mann, 13.295

23. Q42-Kristy Bonsey, 13.309

24. Q88-Ryan McNamara, 13.332

25. Q5-Cody Maroske, 13.522

26. NQ15-Nick Whell, 13.535

27. Q59-Kevin Titman, 13.611

28. VA21-Shaun Dobson, 13.653

29. Q33-Callum Walker, 13.754

30. W14-Jason Pryde, 13.921

Heat Race #1:

1. Q59-Kevin Titman

2. V40-Rusty Hickman

3. Q51-Tim Farrell

4. S13-Brock Hallet

5. V25-Jack Lee

6. Q83-Steven Lines

7. W60-Lachlan McHugh

8. S20-Glen Sutherland

9. Q88-Ryan McNamara

10. W14-Jason Pryde

Heat Race #2:

1. V55-Brooke Tatnell

2. W17-James McFadden

3. Q33-Callum Walker

4. V88-Dave Murcott

5. Q5-Cody Maroske

6. VA21-Shaun Dobson

7. Q16-Bryan Mann

8. Q17-Luke Oldfield

9. Q42-Kristy Bonsey

10. NS45-Jai Stephenson

Heat Race #3:

1. A1-Andrew Scheuerle

2. Q54-Randy Morgan

3. W2-Kerry Madsen

4. USA15-Donny Schatz

5. Q8-Brock Dean

6. T22-Jock Goodyer

7. USA5w-Lucas Wolfe

8. Q2-Brent Kratzmann

9. Q78-Andrew Corbet

10. NQ15-Nick Whell

Heat Race #4:

1. S20-Glen Sutherland

2. T22-Jock Goodyer

3. USA15-Donny Schatz

4. Q51-Tim Farrell

5. V25-Jack Lee

6. S13-Brock Hallet

7. Q83-Steven Lines

8. W14-Jason Pryde

9. NS45-Jai Stephenson

DNF. VA21-Shaun Dobson

Heat Race #5:

1. Q2-Brent Kratzmann

2. W17-James McFadden

3. V55-Brooke Tatnell

4. Q54-Randy Morgan

5. USA5w-Lucas Wolfe

6. W2-Kerry Madsen

7. Q8-Brock Dean

8. W60-Lachlan McHugh

9. Q88-Ryan McNamara

10. Q42-Kristy Bonsey

Heat Race #6:

1. A1-Andrew Scheuerle

2. Q17-Luke Oldfield

3. V40-Rusty Hickman

4. V88-Dave Murcott

5. Q78-Andrew Corbet

6. Q16-Bryan Mann

7. NQ15-Nick Whell

8. Q33-Callum Walker

9. Q5-Cody Maroske

10. Q59-Kevin Titman

B-Main:

1. Q2-Brent Kratzmann

2. Q59-Kevin Titman

3. Q51-Tim Farrell

4. Q54-Randy Morgan

5. S20-Glen Sutherland

6. Q33-Callum Walker

7. Q42-Kristy Bonsey

8. Q78-Andrew Corbet

9. Q88-Ryan McNamara

10. W14-Jason Pryde

11. NQ15-Nick Whell

12. NS45-Jai Stephenson

1. USA15-Donny Schatz

2. V40-Rusty Hickman

3. W2-Kerry Madsen

4. V88-Dave Murcott

5. USA5w-Lucas Wolfe

6. W17-James McFadden

7. A1-Andrew Scheuerle

8. W60-Lachlan McHugh

9. Q83-Steven Lines

10. Q59-Kevin Titman

11. S13-Brock Hallet

12. Q16-Bryan Mann

13. Q17-Luke Oldfield

14. Q54-Randy Morgan

15. Q8-Brock Dean

16. T22-Jock Goodyer

17. Q2-Brent Kratzmann

18. Q51-Tim Farrell

19. V25-Jack Lee

20. V55-Brooke Tatnell