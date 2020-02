Brad Sweet Opens DIRTcar Nationals in Victory Lane at Volusia

BARBERVILLE, FL (February 5, 2020) — Brad Sweet was victorious in the first event of the 2020 season for the Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 during the DIRTcar Nationals Wednesday at Volusia Speedway Park. Sweet moved up from the third starting position and took advantage of a lap 14 restart to take the lead. Sweet would not relinquish the top position during the remaining 16 laps for the victory over Ian Madsen, Cory Eliason, Kyle Larson, and Sweet’s Kasey Kahne Racing teammate James McFadden.

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Volusia Speedway Park

Barberville, FL

Wednesday February 5, 2020

Qualifying

1. 9-James McFadden, 13.155[2]

2. 15H-Sam Hafertepe Jr, 13.200[21]

3. 17-Sheldon Haudenschild, 13.218[7]

4. 49-Brad Sweet, 13.220[4]

5. 1A-Jacob Allen, 13.261[1]

6. 26-Cory Eliason, 13.308[17]

7. 2-Carson Macedo, 13.309[16]

8. 83-Daryn Pittman, 13.316[24]

9. 1S-Logan Schuchart, 13.333[14]

10. 21-Brian Brown, 13.346[5]

11. 3Z-Brock Zearfoss, 13.382[25]

12. 5W-Lucas Wolfe, 13.399[9]

13. 15K-Chad Kemenah, 13.419[11]

14. 41-David Gravel, 13.440[22]

15. 15-Donny Schatz, 13.450[19]

16. 87-Aaron Reutzel, 13.460[6]

17. 14-Tim Shaffer, 13.465[32]

18. 57-Kyle Larson, 13.477[28]

19. 2M-Kerry Madsen, 13.493[15]

20. 7S-Jason Sides, 13.510[12]

21. 14P-Parker Price Miller, 13.530[20]

22. 48-Danny Dietrich, 13.536[31]

23. 7-Shane Stewart, 13.567[18]

24. 33M-Mason Daniel, 13.576[3]

25. 18-Ian Madsen, 13.608[27]

26. 13-Paul McMahan, 13.637[33]

27. W20-Greg Wilson, 13.723[23]

28. 2C-Wayne Johnson, 13.747[26]

29. 5-Brent Marks, 13.781[8]

30. 3C-Cale Conley, 13.988[34]

31. J4-John Garvin, 14.015[13]

32. 11K-Kraig Kinser, 14.025[29]

33. 40-George Hobaugh Jr, 59.988[10]

34. B15-Kurt Conklin, 59.999[30]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1A-Jacob Allen[1]

2. 49-Brad Sweet[2]

3. 9-James McFadden[4]

4. 17-Sheldon Haudenschild[3]

5. 5W-Lucas Wolfe[6]

6. 87-Aaron Reutzel[7]

7. 21-Brian Brown[5]

8. 5-Brent Marks[9]

9. 33M-Mason Daniel[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[2]

2. 26-Cory Eliason[4]

3. 15K-Chad Kemenah[1]

4. 2-Carson Macedo[3]

5. 7-Shane Stewart[7]

6. 2M-Kerry Madsen[5]

7. 7S-Jason Sides[6]

8. J4-John Garvin[8]

9. 40-George Hobaugh Jr

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3Z-Brock Zearfoss[2]

2. 41-David Gravel[1]

3. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]

4. 83-Daryn Pittman[3]

5. 14P-Parker Price Miller[6]

6. 15-Donny Schatz[5]

7. 2C-Wayne Johnson[8]

8. W20-Greg Wilson[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 18-Ian Madsen[1]

2. 48-Danny Dietrich[2]

3. 57-Kyle Larson[3]

4. 13-Paul McMahan[5]

5. 14-Tim Shaffer[4]

6. 11K-Kraig Kinser[7]

7. 3C-Cale Conley[6]

8. DNS: B15-Kurt Conklin

Dash #1 (4 Laps)

1. 18-Ian Madsen[1]

2. 49-Brad Sweet[2]

3. 1A-Jacob Allen[3]

4. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]

5. 3Z-Brock Zearfoss[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 26-Cory Eliason[2]

2. 14-Tim Shaffer[1]

3. 9-James McFadden[4]

4. 17-Sheldon Haudenschild[3]

5. 1S-Logan Schuchart[5]

B-Main (12 Laps)

1. 15-Donny Schatz[2]

2. 21-Brian Brown[1]

3. 11K-Kraig Kinser[5]

4. 2M-Kerry Madsen[4]

5. 5-Brent Marks[10]

6. 87-Aaron Reutzel[3]

7. 2C-Wayne Johnson[7]

8. 33M-Mason Daniel[13]

9. 3C-Cale Conley[8]

10. J4-John Garvin[11]

11. W20-Greg Wilson[9]

12. 40-George Hobaugh Jr[14]

13. B15-Kurt Conklin[12]

14. 7S-Jason Sides[6]

A-Main (25 Laps)

1. 49-Brad Sweet[3]

2. 18-Ian Madsen[1]

3. 26-Cory Eliason[2]

4. 57-Kyle Larson[14]

5. 9-James McFadden[6]

6. 14-Tim Shaffer[4]

7. 41-David Gravel[11]

8. 17-Sheldon Haudenschild[8]

9. 3Z-Brock Zearfoss[9]

10. 15-Donny Schatz[21]

11. 1A-Jacob Allen[5]

12. 15K-Chad Kemenah[13]

13. 1S-Logan Schuchart[10]

14. 2-Carson Macedo[15]

15. 48-Danny Dietrich[12]

16. 2M-Kerry Madsen[24]

17. 83-Daryn Pittman[16]

18. 7-Shane Stewart[20]

19. 13-Paul McMahan[17]

20. 14P-Parker Price Miller[19]

21. 11K-Kraig Kinser[23]

22. 5W-Lucas Wolfe[18]

23. 21-Brian Brown[22]

24. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]