Egel Wins USC Feature at Murray Bridge

MURRAY BRIDGE, SA (February 8, 2020) — Matt Egel won the Ultimate Sprintcar Championship feature on Saturday at Murray Bridge Speedway. Egel was followed by Marcus Dumesny, Michael Stewart, Ryan Jones, and Daniel Pestka.

Kaidon Brown led every lap of the midget car feature.

Murray Bridge Speedway

Murray Bridge, SA

Saturday February 8, 2020

Ultimate Sprintcar Championship

Qualifying Flight #1:

1. S2 – Craig Vanderstelt, 12.341

2. N56 – Mick Saller, 12.440

3. S3 – Ben Morris, 12.452

4. V98 – Peter Doukas, 12.503

5. S37 – Terry Kelly, 12.548

6. S96 – Brendan Guerin, 12.564

7. S16 – Joel Heinrich, 12.735

8. S4 – Lisa Walker, 13.031

Qualifying Flight #2:

1. S97 – Matt Egel, 11.787

2. S22 – Chad Ely, 11.861

3. S55 – Luke Bowey, 12.034

4. S45 – Jake Tranter, 12.099

5. S78 – Keke Falland, 12.129

6. S7 – Hayden Pitt, 12.531

7. Q78 – Andrew Corbet, 12.762

8. S93 – Mike Fox, 12.947

9. S23 – Daniel Smith, 12.967

Qualifying Flight #3:

1. A1 – Jamie Veal, 11.896

2. S15 – Aidan Hall, 11.907

3. Q5 – Cody Maroske, 11.927

4. S63 – Ryan Jones, 11.960

5. NT24 – Jamie O’Niell, 12.056

6. N43 – Alex Orr, 12.123

7. V32 – Stephen Sparks, 12.406

8. S14 – Brendan Quinn, 12.898

Qualifying Flight #4:

1. NQ7 – Robbie Farr, 11.661

2. N47 – Marcus Dumesny, 11.954

3. S90 – Michael Lovegrove, 11.985

4. N71 – Michael Stewart, 12.127

5. S10 – Steven Caruso, 12.148

6. S81 – Luke Dillon, 12.155

7. S27 – Daniel Pestka, 12.216

8. S38 – Lachlan McDonough, 12.389

Heat Race #1:

1. S2 – Craig Vanderstelt

2. N56 – Mick Saller

3. S37 – Terry Kelly

4. S96 – Brendan Guerin

5. V98 – Peter Doukas

6. S4 – Lisa Walker

7. S16 – Joel Heinrich

8. S3 – Ben Morris

Heat Race #2:

1. S97 – Matt Egel

2. S22 – Chad Ely

3. S45 – Jake Tranter

4. S78 – Keke Falland

5. S7 – Hayden Pitt

6. S93 – Mike Fox

7. S23 – Daniel Smith

8. Q78 – Andrew Corbet

9. S55 – Luke Bowey

Heat Race #3:

1. A1 – Jamie Veal

2. Q5 – Cody Maroske

3. S63 – Ryan Jones

4. S15 – Aidan Hall

5. N43 – Alex Orr

6. S14 – Brendan Quinn

7. V32 – Stephen Sparks

8. NT24 – Jamie O’Niell

Heat Race #4:

1. NQ7 – Robbie Farr

2. N47 – Marcus Dumesny

3. N71 – Michael Stewart

4. S10 – Steven Caruso

5. S27 – Daniel Pestka

6. S81 – Luke Dillon

7. S38 – Lachlan McDonough

8. S90 – Michael Lovegrove

B-Main:

1. S27 – Daniel Pestka

2. S7 – Hayden Pitt

3. V98 – Peter Doukas

4. S4 – Lisa Walker

5. N43 – Alex Orr

6. S81 – Luke Dillon

7. S90 – Michael Lovegrove

8. S3 – Ben Morris

9. Q78 – Andrew Corbet

10. S16 – Joel Heinrich

11. NT24 – Jamie O’Niell

12. V32 – Stephen Sparks

13. S93 – Mike Fox

14. S23 – Daniel Smith

15. S14 – Brendan Quinn

16. S38 – Lachlan McDonough

A-Main:

1. S97 – Matt Egel

2. N47 – Marcus Dumesny

3. N71 – Michael Stewart

4. S63 – Ryan Jones

5. S27 – Daniel Pestka

6. S4 – Lisa Walker

7. V98 – Peter Doukas

8. S96 – Brendan Guerin

9. S15 – Aidan Hall

10. S78 – Keke Falland

11. Q5 – Cody Maroske

12. A1 – Jamie Veal

13. S2 – Craig Vanderstelt

14. S7 – Hayden Pitt

15. S22 – Chad Ely

16. S37 – Terry Kelly

17. S45 – Jake Tranter

18. NQ7 – Robbie Farr

19. N56 – Mick Saller

20. S10 – Steven Caruso

Heat Race #1:

1. S6 – Kaleb Currie

2. V97 – Kaidon Brown

3. V10 – Travis Mills

4. S88 – Todd Wigzell

5. S83 – Brett Ireland

6. V27 – Dillon Ghent

7. V21 – Adam Wallis

8. 10M – Caleb Mills

Heat Race #2:

1. V23 – Matt Jackson

2. S57 – Robert Heard

3. V71 – Domain Ramsey

4. V15 – Andy Pearce

5. V39 – Nick Parker

6. S4 – Norm Moore

7. NT9 – Garth Thompson

8. W7 – Tom Payet

Heat Race #3:

1. W7 – Tom Payet

2. V10 – Travis Mills

3. S88 – Todd Wigzell

4. S6 – Kaleb Currie

5. V15 – Andy Pearce

6. V23 – Matt Jackson

7. S57 – Robert Heard

8. S83 – Brett Ireland

Heat Race #4:

1. V21 – Adam Wallis

2. V97 – Kaidon Brown

3. V71 – Domain Ramsey

4. V39 – Nick Parker

5. S4 – Norm Moore

6. V27 – Dillon Ghent

7. 10M – Caleb Mills

8. NT9 – Garth Thompson

Feature:

1. V97 – Kaidon Brown

2. V10 – Travis Mills

3. V23 – Matt Jackson

4. S88 – Todd Wigzell

5. V39 – Nick Parker

6. V21 – Adam Wallis

7. S57 – Robert Heard

8. V71 – Domain Ramsey

9. V15 – Andy Pearce

10. S83 – Brett Ireland

11. S4 – Norm Moore

12. V27 – Dillon Ghent

13. NT9 – Garth Thompson

14. 10M – Caleb Mills

15. W7 – Tom Payet