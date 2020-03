Mark Caruso Wins the Australian Sprintcar Allstars Feature at Mildora

MILDURA, VIC (February 29, 2020) — Mark Caruso won the Australian Sprintcar Allstars feature on Saturday at Timmis Speedway. Caruso swapped the lead with Daniel Evans in the early stages of the 30-lap main event before Caruso took over the top position for good on lap nine. Steven Caruso held on for second while Jarman Dalitz rounded out the podium.

Australian Sprintcar Allstars

Timmis Speedway

Mildura, VIC

Saturday February 29, 2020

Heat Race #1:

1. SA33-Mark Caruso

2. SA95-Jarman Dalitz

3. V29-Michael Tancredi

4. V16-James Wren

5. VA 99-Corey Sandow

6. V7-Paul Solomon

7. V49-Ricky Clarke

8. NT4-Jamie McInnes

Heat Race #2:

1. S37-Terry Kelly

2. VA8-Daniel Evans

3. SA10-Steven Caruso

4. SA96-Brendan Guerin

5. SA3-Ben Morris

6. VA91-Daniel Scott

7. SA51-Jay Brown

8. S36-Clint Warner

Heat Race #3:

1. VA8-Daniel Evans

2. SA3-Ben Morris

3. NT4-Jamie McInnes

4. S37-Terry Kelly

5. SA33-Mark Caruso

6. V29-Michael Tancredi

7. V49-Ricky Clarke

8. S36-Clint Warner

Heat Race #4:

1. V7-Paul Solomon

2. SA96-Brendan Guerin

3. SA10-Steven Caruso

4. SA95-Jarman Dalitz

5. SA51-Jay Brown

6. VA91-Daniel Scott

7. V16-James Wren

8. VA 99-Corey Sandow

Pole Shuffle Round #1:

1. SA96-Brendan Guerin

2. SA95-Jarman Dalitz

Pole Shuffle Round #2:

1. SA10-Steven Caruso

2. SA96-Brendan Guerin

Pole Shuffle Round #3:

1. S37-Terry Kelly

2. SA10-Steven Caruso

Pole Shuffle Round #4:

1. SA33-Mark Caruso

2. S37-Terry Kelly

Pole Shuffle Round #5:

1. VA8-Daniel Evans

2. SA33-Mark Caruso

A-Main:

1. SA33-Mark Caruso

2. SA10-Steven Caruso

3. SA95-Jarman Dalitz

4. SA96-Brendan Guerin

5. V7-Paul Solomon

6. VA91-Daniel Scott

7. V29-Michael Tancredi

8. SA51-Jay Brown

9. NT4-Jamie McInnes

10. SA3-Ben Morris

11. V16-James Wren

12. S37-Terry Kelly

13. VA8-Daniel Evans

14. V49-Ricky Clarke

15. S36-Clint Warner

16. VA 99-Corey Sandow