Feature Winners: March 6-8, 2020

Friday March 6, 2020

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC / CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series – C.J. Leary

Chatham Speedway – Chatham, LA – USA – United Sprint Car Series – Dale Howard

Merced Speedway – Merced, CA – USA – ASCS National Tour – Brad Sweet

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Joel Heinrich

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Mitchell Broome

Saturday March 7, 2020

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – USAC / CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series – C.J. Leary

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – ASCS Desert Sprint Car Series – Sterling Cling

Chatham Speedway – Chatham, LA – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Citrus County Speedway – Inverness, FL – USA – Southern Sprintcar Shootout Series – Troy DeCaire

Hendry County Motorsports Park – Clewiston, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – A.J. Maddox

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Texas Sprint Series – Casey Burkham

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brnadon Rahmer

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Winged 410 Sprint Cars – Robbie Farr

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Alex Bright

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – ASCS National Tour – Rained Out

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Danny Wood

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Sprintcar Racing Association of Victoria – Australian 360 Sprintcar Title – David Murcott

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Wayne Milburn

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Midget Cars – Nick Parker

Southern Illinois Center – DuQuoin, IL – USA – USAC National Midget Car Championship – Tanner Thorson

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Midget Cars – Nathan Smee

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Marshall Blyton

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Chris Meredith

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Rick Hendrix

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Midget Cars – Zach Daum

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Jamie Larsen

Sunday March 8, 2020

Murray Bridge Speedway – Murray Bridge, SA – AU – Winged 410 Sprint Cars – James McFadden

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – ASCS National Tour – Andy Forsberg

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cory Eliason

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Jason Martin

Simpson Speedway – Jancourt East, VIC – AU – Sprintcar Racing Association of Victoria – Australian 360 Sprintcar Title – Brett Milburn