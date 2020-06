Austin Pierce Wins NOSA Feature at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (Friday June 19, 2020) — Austin Pierce picked up his third consecutive victory with the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Pierce from Grand Forks, North Dakota topped frequent River Cities feature winner Mark Dobmeier for the victory. Wwade Nygaard, Chris Ranten, and Ty Hanten rounded out the top five.

Northern Outlaw Sprint Association

River Cities Speedway

Grand Forks, N.D.

Friday June 19, 2020

Qualifying:

1. 2A-Austin Pierce, 10.571

2. 9N-Wade Nygaard, 10.621

3. 10TRB-Bob Martin, 10.837

4. 13JT-Mark Dobmeier, 10.845

5. 51-Nick Omdahl, 10.997

6. 8H-Jade Hastings, 11.068

7. 99-Jordan Graham, 11.071

8. 13T-Ty Hanten, 11.079

9. 14T-Tim Estenson, 11.138

10. 11M-Brendan Mullen, 11.169

11. 55-Nick Ranten, 11.172

12. 8C-Jack Croaker, 11.391

13. 20A-Jordan Adams, 11.401

14. 26-Blake Egeland, 11.429

15. 31-Shane Roemeling, 11.692

16. 14-Tom Egeland, 11.746

17. 17-Zach Omdahl, 12.147

18. 2-Tee Young, 12.175

19. 4-Colton Young, 12.295

20. 10S-Josh Swangler, 12.391

21. 41T-Travis Strandell, 12.398

Heat Race #1:

1. 2A-Austin Pierce

2. 14T-Tim Estenson

3. 8H-Jade Hastings

4. 31-Shane Roemeling

5. 13JT-Mark Dobmeier

6. 8C-Jack Croaker

7. 4-Colton Young

8. 10S-Josh Swangler

Heat Race #2:

1. 0-Nick Omdahl

2. 9N-Wade Nygaard

3. 14-Tom Egeland

4. 20A-Jordan Adams

5. 11M-Brendan Mullen

6. 99-Jordan Graham

7. 41T-Travis Strandell

Heat Race #3:

1. 13-Ty Hanten

2. 26-Blake Egeland

3. 10TRB-Bob Martin

4. 27-Chris Ranten

5. 55-Nick Ranten

6. 2-Tee Young

7. 17-Zach Omdahl

Feature:

1. 2A-Austin Pierce

2. 13JT-Mark Dobmeier

3. 9N-Wade Nygaard

4. 27-Chris Ranten

5. 13-Ty Hanten

6. 11M-Brendan Mullen

7. 26-Blake Egeland

8. 99-Jordan Graham

9. 8C-Jack Croaker

10. 14-Tom Egeland

11. 31-Shane Roemeling

12. 20A-Jordan Adams

13. 10TRB-Bob Martin

14. 14T-Tim Estenson

15. 41T-Travis Strandell

16. 17-Zach Omdahl

17. 10S-Josh Swangler

18. 4-Colton Young

19. 0-Nick Omdahl

20. 55-Nick Ranten

DNF: 8H-Jade Hastings

DNF: 2-Tee Young