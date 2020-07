Jade Hastings Wins NOSA Feature at Devil’s Lake Speedway

CRARY, N.D. (July 11, 2020) — Jade Hastings won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature on Saturday at Devil’s Lake Speedway. Wade Nygaard, Brendan Mullen, Jordan Adams, Jack Croaker rounded out the top five.

Jack Berger won the POWRi Northern Renegade Sprint Car Series main event.

Devil’s Lake Speedway

Crary, ND

Saturday July 11, 2020

Buffallo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association

Heat Race #1:

1. 8H-Jade Hastings

2. 6N-Greg Nikitenko

3. 31-Shane Roemeling

4. 17-Zach Omdahl

5. 14-Tom Egeland

6. 12-Brayden Pengilly

Heat Race #2:

1. 4-Colton Young

2. 26-Blake Egeland

3. 41T-Travis Strandell

4. 2-Tee Young

5. 20A-Jordan Adams

6. 9N-Wade Nygaard

Heat Race #3:

1. 8-Jack Croaker

2. 0-Nick Omdahl

3. 14T-Tim Estenson

4. 10TRB-Bob Martin

5. 11M-Brendan Mullen

A-Main:

1. 8H-Jade Hastings

2. 9N-Wade Nygaard

3. 11M-Brendan Mullen

4. 20A-Jordan Adams

5. 8-Jack Croaker

6. 0-Nick Omdahl

7. 14T-Tim Estenson

8. 31-Shane Roemeling

9. 26-Blake Egeland

10. 41T-Travis Strandell

11. 17-Zach Omdahl

12. 12-Brayden Pengilly

13. 4-Colton Young

14. 2-Tee Young

15. 6N-Greg Nikitenko

16. 10TRB-Bob Martin

17. 14-Tom Egeland

POWRi Northern Renegrades Non-Wing Sprint Car Series

Heat Race #1:

1. 19B-Jack Berger

2. 15T-Myles Tomlinson

3. 69-Brandon Rekow

4. 84-Joshua Johnson

5. 18-Zach Hultstrand

6. 22-Brandon Palm

Heat Race #2:

1. 126-Joel Larson

2. 20-Kevin Lawson

3. 52-Adam Sobolik

4. 20L-Dusty Lawson

5. 21-Cory Palm

6. 7S-Jon Schumann

Feature:

1. 19B-Jack Berger

2. 52-Adam Sobolik

3. 126-Joel Larson

4. 15T-Myles Tomlinson

5. 20L-Dusty Lawson

6. 69-Brandon Rekow

7. 20-Kevin Lawson

8. 22-Brandon Palm

9. 21-Cory Palm

10. 7S-Jon Schumann

11. 84-Joshua Johnson

12. 18-Zach Hultstrand