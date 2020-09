Stockon Wins MSCS Feature at Bloomington

BLOOMINGTON, IN (September 4, 2020) — Chase Stockon extended his point lead with the Midwest Sprint Car Series on Friday winning the feature event at Bloomington Speedway. Stockon from Fort Branch, Indiana, picked up a very timely first victory of the season over A.J. Hopkins and Dave Darland. Jordan Kinser and Jonathan Vennard rounded out the top five.

In the Indiana RaceSaver Sprint Car Series main event Cody Trammel picked up his first career victory with the series over Ryan Tusing and Jeff Wimmenauer.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday September 4, 2020

Midwest Sprint Car Series

Schafer Oil Fastest Qualifier: Brandon Morin 11.711

SPEC Racing Engine Heat Race Winners: Chase Stockon, A.J. Hopkins, Jonathon Vennard, Dave Darland

Feature:

1. Chase Stockon

2. A.J. Hopkins

3. Dave Darland

4. Jordan Kinser

5. Jonathan Vennard

6. Tye Mihocko

7. Kevin Thomas Jr.

8. Isaac Chapple

9. Dakota Jackson

10. Brandon Mattox

11. Dickie Gaines

12. Kyle Cummins

13. Brady Short

14. Brandon Fox

15. Kent Schmidt

16. Brandon Morin

17. Garrett Aitken

18. Aric Gentry

19. Donny Brackett

20. Sterling Cling

21. Andrew Prather

Contingencies:

AFCO Racing Products B-Main: Dakota Jackson

Rod End Supply Podium Feature Event: Chase Stockon, A.J. Hopkins, Dave Darland

Keizer Aluminum Wheel Top Five Finisher of the Race: Jonathon Vennard

Wilwood Brakes Good “Brake” of the Race: Kevin Thomas Jr

Saldana Racing Products, Lucky 13th, Brady Short

Hinchman Top Finishing Rookie: N/A

Certified Rental Hard Charger Award: Brandon Mattox

Hoosier Speed Hard Luck of Race: Robert Brown

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Feature:

1. 34T-Cody Trammell

2. 3C-Ryan Tusing

3. 15J-Jeff Wimmenauer

4. 5K-Kerry Kinser

5. 11-Scotty Bradley

6. 75-Andy Bradley

7. 23J-Jordan Welch

8. 60-John Wolfarth

9. 22H-Rod Henning

10. 17P-Austin Powell

11. 5A-Terry Arthur

12. 28K-Patrick Kren

13. 39-Justin Mathews

14. 5G-Gary Gipson

15. 29-Erik Spaulding

16. 67-Tyler Miller

17. 87-Nathan Franklin