Tyler Roahrig Wins 125 Lap Feature at Anderson

ANNDERSON, IN (September 17, 2020) — Tyler Roahrig dominated the non-wing sprint car program Thursday night at Anderson Speedway. Roahrig set fast time in qualifying and led all 125 laps in route to the victory. Roahrig had on challenge from Bobby Santos II racing through slower traffic three wide, but Roahrig was able to maintain the lead.

After a red flag for cleanup after Caleb Armstrong made contact into the soft wall in turn three, which warranted repair, Roahrig was able to pull away from Kody Swanson for the victory. Dakota Armstrong, Santos, and Aaron Pierce rounded out the top five.

San Hinds won the USSA Kenyon Midget feature over Collin Grissom and Ben Varner.

Anderson Speedway

Anderson, Indiana

Thursday September 17, 2020

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 56-Tyler Roahrig, 11.183

2. 22-Bobby Santos III, 11.262

3. 4-Kody Swanson, 11.279

4. 7A-Dakota Armstrong, 11.289

5. 26-Aaron Pierce, 11.404

6. 1-Billy Wease, 11.409

7. 7C-Caleb Armstrong, 11.412

8. 64-Jerry Coons Jr., 11.548

9. 24-Cory Setser, 11.749

10. 81-Nick Hamilton, 11.928

11. 18-Travis Welpott, 11.932

12. 95-Rob Keesling, 12.093

13. 14-Doug Fitzwater, 12.155

14. 53-Justin Harper, 12.203

15. 27-Chris Jagger, 12.352

16. 10-Christian Koehler, NT

17. 77-Eric Gordon, NT

Feature:

1. 56-Tyler Roahrig

2. 4-Kody Swanson

3. 7A-Dakota Armstrong

4. 22A-Bobby Santos III

5. 26-Aaron Pierce

6. 64-Jerry Coons Jr.

7. 18-Travis Welpott

8. 24-Cory Setser

9. 81-Nick Hamilton

10. 53-Justin Harper

11. 27-Chris Jagger

12. 95-Rob Keesling

13. 7C-Caleb Armstrong

14. 1-Billy Wease

15. 14-Doug Fitwater

DNS: 10-Christian Koehler

DNS: 77-Eric Gordon

USSA Kenyon Midget Car Series

Qualifying:

1. 71-Sam Hinds, 12.726

2. 9-Ben Varner, 12.728

3. 24-Jack Macenko, 12.767

4. 20-Kameron Gladish, 12.792

5. 99-Ayrton Houk, 12.808

6. 00-Colin Grissom, 12.866

7. 10-Logan Huggler, 12.920

8. 84-Ryan Huggler, 12.939

9. 22-Nathan Byrd, 12.939

10. 8-Dameron Taylor, NT

Feature:

1. 71-San Hinds

2. 00-Colin Grissom

3. 9-Ben Varner

4. 84-Ryan Huggler

5. 24-Jack Macenko

6. 20-Kameron Gladish

7. 8-Dameron Taylor

8. 22-Nathan Byrd

9. 99-Ayrton Houk

10. 10-Logan Huggler