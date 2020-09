Blackhurst and Zielski Win at Beaver Dam Raceway

BEAVER DAM, WI (September 19, 2020) — Jake Backhurst and Ryan Zielski won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association and Auto Meter Wisconsin WingLESS Sprint Car Series features respectively on Saturday at Beaver Dam Raceway. Blackhurst moved up from seventh starting position to win the IRA portion of the event over Jordan Goldesberry, Scotty Neitzel, Jeremy Schultz, and Mike Reinke. Zielski won the Wingless feature over Jimmy Sivia and Chris Dodd.

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Saturday September 19, 2020

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 79-Blake Nimee, 11.606[27]

2. 10W-Mike Reinke, 11.908[17]

3. 23-Russel Borland, 11.939[32]

4. 73-Jake Blackhurst, 12.004[23]

5. 9K-Kyle Schuett, 12.005[16]

6. 4B-Scott Biertzer, 12.020[9]

7. 73AF-Joey Moughan, 12.088[8]

8. 14R-Sean Rayhall, 12.092[30]

9. 5J-Jeremy Schultz, 12.094[10]

10. 25-Danny Schlafer, 12.112[29]

11. 18S-Bryce Schmitt, 12.161[22]

12. 2W-Scott Neitzel, 12.172[18]

13. 68-Dave Uttech, 12.179[4]

14. 65-Jordan Goldesberry, 12.179[2]

15. 26T-Travis Arenz, 12.220[25]

16. 19-Todd Daun, 12.226[24]

17. 77-Wayne Modjeski, 12.262[28]

18. 29-Hunter Custer, 12.270[31]

19. 4K-Kris Spitz, 12.279[26]

20. 0-John Fahl, 12.346[14]

21. 55-Austin Deblauw, 12.359[1]

22. 14-Jack Routson, 12.381[19]

23. 43-Jereme Schroeder, 12.456[3]

24. 4-Bailey Goldesberry, 12.581[13]

25. 20R-Rob Pribnow, 12.668[7]

26. 7-Scott Uttech, 12.678[5]

27. 21H-Tim Haddy, 13.207[21]

28. 30-Doug Wondra, 13.304[12]

29. 88-Christopher Flick, 13.481[6]

30. 21-Will Gerrits, 13.574[15]

31. 20-Kevin Seidler, 13.649[11]

32. 17B-Bill Balog, 13.649[20]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[2]

2. 79-Blake Nimee[4]

3. 68-Dave Uttech[1]

4. 55-Austin Deblauw[6]

5. 77-Wayne Modjeski[5]

6. 9K-Kyle Schuett[3]

7. 20R-Rob Pribnow[7]

8. 88-Christopher Flick[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[1]

2. 25-Danny Schlafer[2]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 4B-Scott Biertzer[3]

5. 14-Jack Routson[6]

6. 7-Scott Uttech[7]

7. 29-Hunter Custer[5]

8. 21-Will Gerrits[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 26T-Travis Arenz[1]

2. 18S-Bryce Schmitt[2]

3. 73AF-Joey Moughan[3]

4. 23-Russel Borland[4]

5. 4K-Kris Spitz[5]

6. 43-Jereme Schroeder[6]

7. 21H-Tim Haddy[7]

8. 20-Kevin Seidler[8]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 17B-Bill Balog[8]

3. 73-Jake Blackhurst[4]

4. 19-Todd Daun[1]

5. 14R-Sean Rayhall[3]

6. 4-Bailey Goldesberry[6]

7. 30-Doug Wondra[7]

8. 0-John Fahl[5]

Dash #1 (4 Laps)

1. 73AF-Joey Moughan[1]

2. 79-Blake Nimee[2]

3. 65-Jordan Goldesberry[4]

4. 73-Jake Blackhurst[5]

5. 4B-Scott Biertzer[3]

Dash #2 (4 Laps)

1. 23-Russel Borland[1]

2. 10W-Mike Reinke[4]

3. 5J-Jeremy Schultz[2]

4. 2W-Scott Neitzel[3]

5. 26T-Travis Arenz[5]

B-Main (12 Laps)

1. 29-Hunter Custer[2]

2. 9K-Kyle Schuett[1]

3. 20R-Rob Pribnow[6]

4. 43-Jereme Schroeder[3]

5. 30-Doug Wondra[8]

6. 4-Bailey Goldesberry[4]

7. 21-Will Gerrits[11]

8. 7-Scott Uttech[5]

9. 21H-Tim Haddy[7]

10. 88-Christopher Flick[10]

11. 20-Kevin Seidler[12]

12. 0-John Fahl[9]

A-Main (30 Laps)

1. 73-Jake Blackhurst[7]

2. 65-Jordan Goldesberry[5]

3. 2W-Scott Neitzel[8]

4. 5J-Jeremy Schultz[6]

5. 10W-Mike Reinke[4]

6. 26T-Travis Arenz[10]

7. 14R-Sean Rayhall[17]

8. 55-Austin Deblauw[16]

9. 20R-Rob Pribnow[23]

10. 4K-Kris Spitz[19]

11. 14-Jack Routson[20]

12. 4B-Scott Biertzer[9]

13. 77-Wayne Modjeski[18]

14. 19-Todd Daun[15]

15. 29-Hunter Custer[21]

16. 73AF-Joey Moughan[1]

17. 23-Russel Borland[2]

18. 17B-Bill Balog[13]

19. 9K-Kyle Schuett[22]

20. 25-Danny Schlafer[11]

21. 43-Jereme Schroeder[24]

22. 68-Dave Uttech[14]

23. 18S-Bryce Schmitt[12]

24. 79-Blake Nimee[3]

Auto Meter Wisconsin WingLESS Sprints

Qualifying

1. 40-Tim Cox, 14.778[6]

2. 91-Jimmy Sivia, 14.819[31]

3. 19-Derek Crane, 14.912[26]

4. 21Z-Ryan Zielski, 14.938[25]

5. 50-Rusty Egan, 14.952[27]

6. 01-Chris Dodd, 14.969[4]

7. 70-Chris Klemko, 14.974[10]

8. 2K-Jimmy Kouba, 14.993[21]

9. 4-Jordan Paulsen, 15.010[5]

10. 38-Allen Hafford, 15.051[23]

11. 6-Jake Kouba, 15.133[12]

12. 51-Charles Spoonmore, 15.149[1]

13. 1N8-Nathan Crane, 15.179[33]

14. 69-TJ Smith, 15.213[13]

15. 22S-Brian Strane, 15.296[24]

16. 9-Mike Sullivan, 15.383[9]

17. 99-Tommy Colburn, 15.401[19]

18. 20-Natalie Klemko, 15.405[7]

19. 6B-Vince Bartolotta, 15.425[14]

20. 39-William Huck, 15.444[11]

21. 22-Greg Alt, 15.548[3]

22. 99J-Seth Johnson, 15.590[8]

23. 52-Craig Lager, 15.590[15]

24. 1HD-Zach Hansen, 15.603[32]

25. 4L-Lance Thompson, 15.626[17]

26. 7X-Ryan Marshall, 15.692[18]

27. 7-Craig Campton, 15.818[16]

28. 41-Dennis Spitz, 15.874[20]

29. 12-Shawn Swim, 15.922[30]

30. 29-Randy Stanford, 15.948[34]

31. 8-Daniel Walldan, 16.074[22]

32. 7D-Josh Davidson, 22.413[29]

33. 89-Tom Eller, 22.413[28]

34. 17-Darren Ihrke, 22.413[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Jordan Paulsen[2]

2. 1N8-Nathan Crane[1]

3. 50-Rusty Egan[3]

4. 40-Tim Cox[4]

5. 99-Tommy Colburn[5]

6. 7X-Ryan Marshall[7]

7. 29-Randy Stanford[8]

8. 22-Greg Alt[6]

9. 91-Jimmy Sivia

10. 99J-Seth Johnson

DNS: 17-Darren Ihrke

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[4]

2. 38-Allen Hafford[2]

3. 01-Chris Dodd[3]

4. 69-TJ Smith[1]

5. 99J-Seth Johnson[6]

6. 20-Natalie Klemko[5]

7. 7-Craig Campton[7]

8. 8-Daniel Walldan[8]

9. 89G-George Gaertner Jr[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 22S-Brian Strane[1]

2. 6-Jake Kouba[2]

3. 19-Derek Crane[4]

4. 70-Chris Klemko[3]

5. 52-Craig Lager[6]

6. 6B-Vince Bartolotta[5]

7. 4L-Lance Thompson[8]

8. 41-Dennis Spitz[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 21Z-Ryan Zielski[4]

2. 51-Charles Spoonmore[2]

3. 2K-Jimmy Kouba[3]

4. 9-Mike Sullivan[1]

5. 1HD-Zach Hansen[6]

6. 12-Shawn Swim[7]

7. 39-William Huck[5]

8. 7D-Josh Davidson[8]

B-Main (12 Laps)

1. 20-Natalie Klemko[1]

2. 7X-Ryan Marshall[3]

3. 6B-Vince Bartolotta[2]

4. 12-Shawn Swim[4]

5. 39-William Huck[5]

6. 4L-Lance Thompson[6]

7. 29-Randy Stanford[8]

8. 89G-George Gaertner Jr

9. 41-Dennis Spitz[10]

10. 22-Greg Alt[9]

11. 8-Daniel Walldan[11]

12. 7D-Josh Davidson[12]

13. 7-Craig Campton[7]

DNS: 89-Tom Eller

DNS: 17-Darren Ihrke

A-Main (20 Laps)

1. 21Z-Ryan Zielski[3]

2. 91-Jimmy Sivia[5]

3. 01-Chris Dodd[1]

4. 50-Rusty Egan[2]

5. 40-Tim Cox[6]

6. 6-Jake Kouba[12]

7. 19-Derek Crane[4]

8. 4-Jordan Paulsen[8]

9. 22S-Brian Strane[7]

10. 70-Chris Klemko[10]

11. 38-Allen Hafford[11]

12. 7X-Ryan Marshall[22]

13. 1N8-Nathan Crane[14]

14. 69-TJ Smith[15]

15. 20-Natalie Klemko[21]

16. 51-Charles Spoonmore[13]

17. 9-Mike Sullivan[16]

18. 6B-Vince Bartolotta[23]

19. 99-Tommy Colburn[17]

20. 12-Shawn Swim[24]

21. 52-Craig Lager[19]

22. 99J-Seth Johnson[18]

23. 1HD-Zach Hansen[20]

24. 2K-Jimmy Kouba[9]