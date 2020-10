Nienhiser Wins MOWA Portion of the Gold Crown Nationals Opener

PONTOON BEACH, IL (October 2, 2020) — Paul Nienhiser won the Midwest Open Wheel Association feature during opening night of the Gold Crown Nationals at Tri-City Speedway. Neihiser topped non-wing sprint car and midget standout Thomas Meseraull for the victory. Skylar Gee, Robbie Standridge, and Joe B Miller rounded out the top five.

Gold Crown Nationals

Midwest Open Wheel Association

Tri-City Speedway

Pontoon Beach, Illinois

Friday October 2, 2020

Heat Race #1:

1. 00-Thomas Meseraull

2. 99W-Korey Weyant

3. 08-Cannon McIntosh

4. 10M-Morgan Turpen

5. 22-Dustin Barks

6. 21X-Kameron Key

7. 29X-Brayton Lynch

8. 52F-Logan Faucon

9. 47-Terry Babb

Heat Race #2:

1. 99G-Skylar Gee

2. 5-Kory Bales

3. 44P-Jacob Patton

4. 3-Austin O’Dell

5. 25-Jake Blackhurst

6. 28-Luke Verardi

7. 10S-Jeremy Standridge

8. 44-Chris Martin

9. 9T-Dylan Tuxhorn

Heat Race #3:

1. 21M-Brinton Marvel

2. 27-Carson McCarl

3. 25T-Travis Arenz

4. 31-Joey B Miller

5. 8S-Steve Short

6. 9K-Kyle Schuett

7. 5T-Ryan Timms

8. 83-Drew Marshall

9. 12-Corbin Gurley

Heat Race #4:

1. 6R-Ryan Bunton

2. 3D-Mitchell Davis

3. 5S-Chase Stockon

4. 22-Ryan Goodno

5. 83-Adam Cruea

6. 77U-Chris Urish

7. 5K-Kent Schmidt

8. 7S-Wade Seller

9. 44B-Cory Bruns

Heat Race #5:

1. 50-Paul Nienhiser

2. 17-Robbie Standridge

3. 56-Jeff Asher

4. 5D-Zach Daum

5. 55-Chuck Walker

6. 4-Bailey Goldesberry

7. 57-George Crawford

8. 65-Jordan Goldesberry

B-Main #1:

1. 08-Cannon McIntosh

2. 21X-Kameron Key

3. 9K-Kyle Schuett

4. 55-Chuck Walker

5. 29X-Brayton Lynch

6. 9T-Dylan Tuxhorn

7. 7S-Wade Seller

8. 10S-Jeremy Standridge

9. 57-George Crawford

10. 83-Drew Marshall

11. 52F-Logan Faucon

DNS: 44B-Cory Bruns

DNS: 83-Adam Cruea

B-Main #2:

1. 65-Jordan Goldesberry

2. 10M-Morgan Turpen

3. 25-Jake Blackhurst

4. 8S-Steve Short

5. 5T-Ryan Timms

6. 28-Luke Verandi

7. 44M-Chris Martin

8. 77U-Chris Urish

9. 4-Bailey Goldesberry

10. 5K-Kent Schmidt

11. 22-Dustin Banks

DNS: 12-Cobin Gurley

DNS: 47-Terry Babb

A-Main:

1. 50-Paul Nienhiser

2. 00-Thomas Meseraull

3. 99G-Skylar Gee

4. 17-Robbie Standridge

5. 31-Joe B Miller

6. 5S-Chase Stockon

7. 65-Jordan Goldesberry

8. 21M-Brinton Marvel

9. 5D-Zach Daum

10. 6R-Ryan Bunton

11. 22-Riley Goodno

12. 3-Austin O’Dell

13. 56-Jeff Asher

14. 10M-Morgan Turpen

15. 21X-Kameron Key

16. 44P-Jacob Patton

17. 3D-Mitchell Davis

18. 08-Cannon McIntosh

19. 99W-Korey Weyant

20. 5T-Travis Arenz

21. 27-Carson McCarl

22. 5-Kory Bales