Kyle Hurst Wins Tribute to Morrie Williams at Keller Auto Speedway

HANFORD, CA (October 9, 2020) — Kyle Hurst won the “Tribute to Morrie Williams” event on Friday at Keller Auto Speedway. Hurst moved up from seventh starting position to take the victory over Tim and Bud Kaeding. Dominic Scelzi and Jake Hagopian rounded out the top five. Blake Robertson won the Western RaceSaver 305 Sprint Car feature.

Tribute to Morrie Williams

Keller Auto Speedway at Kings Faigrounds

Hanford, California

Friday October 9, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 98-Sean Watts, 14.509

2. 21-Bud Kaeding, 14.569

3. 56-Ryan Robinson, 14.671

4. 2-JJ Ringo, 14.704

5. 0-Kyle Hirst, 14.732

6. 83JR-Austin McCarl, 14.770

7. 83T-Tanner Carrick, 14.804

8. 0K-Dominic Scelzi, 14.826

9. 42X-Tim Kaeding, 14.887

10. 38B-Blake Carrick, 14.922

11. 14-Jake Hagopian, 15.027

12. 88N-D.J. Netto, 15.065

13. 35-Sean Becker, 15.072

14. 3-Craig Stidham, 15.192

15. 5C-Colby Copeland, 15.243

16. 92-Andy Forsberg, 15.270

17. 88-Kyle Offill, 15.410

18. 37-Mitchell Faccinto, 15.551

19. 41-Corey Day, 15.761

20. 33H-Eric Humphries, 16.003

21. 78-Mark Barroso, 16.078

22. 4-Burt Foland Jr, 16.097

23. 34-Kurt Nelson, 16.132

24. 21B-A.J. Bender, 16.392

Heat Race #1

1. 83T-Tanner Carrick

2. 38B-Blake Carrick

3. 98-Sean Watts

4. 92-Andy Forsberg

5. 2-JJ Ringo

6. 35-Sean Becker

7. 41-Corey Day

8. 4-Burt Foland Jr

Heat Race #2

1. 0K-Dominic Scelzi

2. 0-Kyle Hirst

3. 14-Jake Hagopian

4. 21-Bud Kaeding

5. 3-Craig Stidham

6. 88-Kyle Offill

7. 33H-Eric Humphries

8. 34-Kurt Nelson

Heat Race #3

1. 83JR-Austin McCarl

2. 56-Ryan Robinson

3. 42X-Tim Kaeding

4. 37-Mitchell Faccinto

5. 88N-D.J. Netto

6. 5C-Colby Copeland

7. 78-Mark Barroso

8. 21B-A.J. Bender

A-Main

1. 0-Kyle Hirst

2. 42X-Tim Kaeding

3. 21-Bud Kaeding

4. 0K-Dominic Scelzi

5. 14-Jake Hagopian

6. 83JR-Austin McCarl

7. 88N-D.J. Netto

8. 92-Andy Forsberg

9. 88-Kyle Offill

10. 56-Ryan Robinson

11. 83T-Tanner Carrick

12. 5C-Colby Copeland

13. 37-Mitchell Faccinto

14. 98-Sean Watts

15. 3-Craig Stidham

16. 33H-Eric Humphries

17. 34-Kurt Nelson

18. 78-Mark Barroso

19. 38B-Blake Carrick

20. 21B-A.J. Bender

21. 2-JJ Ringo

22. 4-Burt Foland Jr

23. 35-Sean Becker

24. 41-Corey Day

Western RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying:

1. 15-Blake Robertson, 14.686

2. 18-Grant Champlin, 14.923

3. 67G-Grant Duinkerken, 14.961

4. 2-Brooklyn Holland, 14.966

5. 53-Michael Pombo, 14.984

6. 22-Mike Schott, 15.036

7. 15D-Ryan Delisle, 15.057

8. 38-Kyle Rasmussen, 15.140

9. 35-Albert Pombo, 15.209

10. 5D-Connor Danell, 15.323

11. 11-Blaine Fagundes, 15.340

12. 5R-Ryan Rocha, 15.410

13. 12E-Brandon Emmett, 15.686

14. 1X-Richard Weddle, 15.797

15. 69S-Chris Stevens, 15.896

16. 28Q-Sean Quinn, 16.542

17. 5S-Mauro Simone, 16.542

18. 94-Gordon Rodgers, 16.542

Heat Race #1

1. 15-Blake Robertson

2. 5D-Connor Danell

3. 2-Brooklyn Holland

4. 15D-Ryan Delisle

5. 12E-Brandon Emmett

6. 28Q-Sean Quinn

Heat Race #2

1. 38-Kyle Rasmussen

2. 18-Grant Champlin

3. 53-Michael Pombo

4. 11-Blaine Fagundes

5. 1X-Richard Weddle

6. 5S-Mauro Simone

Heat Race #3

1. 35-Albert Pombo

2. 67G-Grant Duinkerken

3. 5R-Ryan Rocha

4. 22-Mike Schott

5. 69S-Chris Stevens

A-Main

1. 15-Blake Robertson

2. 67G-Grant Duinkerken

3. 18-Grant Champlin

4. 2-Brooklyn Holland

5. 15D-Ryan Delisle

6. 53-Michael Pombo

7. 5R-Ryan Rocha

8. 35-Albert Pombo

9. 5D-Connor Danell

10. 12E-Brandon Emmett

11. 5S-Mauro Simone

12. 28Q-Sean Quinn

13. 69S-Chris Stevens

14. 11-Blaine Fagundes

15. 1X-Richard Weddle

16. 22-Mike Schott

17. 38-Kyle Rasmussen