Toowoomba Rained Out Six Laps Into the Feature

TOOWOOMBA, QLD (January 2, 2021) — Toowoomba Speedway experienced a disappointing end to a night of racing with rain forcing the event to be cancelled six laps into the sprint car main event. The rain began to fall during a stoppage for a red flag during the feature.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowoomba, Queensland

Saturday January 2, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. Q91-Taylor Prosser, 10.736

2. N47-Marcus Dumesny, 10.812

3. Q59-Kevin Titman, 10.893

4. NQ7-Lachlan McHugh, 10.916

5. Q17-Luke Oldfield, 10.951

6. N78-Andrew Wright, 11.015

7. T22-Jock Goodyer, 11.026

8. Q5-Cody Maroske, 11.069

9. Q46-Dylan Menz, 11.071

10. Q28-Allan Woods, 11.102

11. N40-Chris McInerney, 11.203

12. Q54-Randy Morgan, 11.254

13. Q14-Mark Pholi, 11.264

14. NS45-Jai Stephenson, 11.295

15. N48-Jackson Delamont, 11.312

16. Q33-Callum Walker, 11.332

17. Q78-Andrew Corbet, 11.333

18. Q88-Ryan McNamara, 11.382

19. NS15-Daniel Cassidy, 11.402

20. Q55-Jayden Peacock, 11.502

21. Q21-Nicholas Whell, 11.548

22. Q84-Steve Greer, 11.745

23. S37-Terry Kelly, 11.763

24. D26-Todd Moule, 11.987

25. Q56-Sean Rose, 12.113

26. V98-Peter Doukas, 12.118

27. Q6-Michael Rowell, 12.197

28. VA75-David Donegan, 12.307

29. Q37-Nathan Black, 12.368

30. Q18-Scott Genrich, 12.629

31. NQ73-Libby Ellis, 12.822

32. Q13-Zack Howell, 13.642

Heat Race #1:

1. NS15-Daniel Cassidy

2. T22-Jock Goodyer

3. D26-Todd Moule

4. Q88-Ryan McNamara

5. Q54-Randy Morgan

6. N78-Andrew Wright

7. Q14-Mark Pholi

8. Q91-Taylor Prosser

9. Q56-Sean Rose

10. NQ73-Libby Ellis

11. Q18-Scott Genrich

Heat Race #2:

1. Q55-Jayden Peacock

2. N47-Marcus Dumesny

3. Q17-Luke Oldfield

4. S37-Terry Kelly

5. V98-Peter Doukas

6. N40-Chris McInerney

7. Q78-Andrew Corbet

8. Q37-Nathan Black

9. Q13-Zack Howell

10. NS45-Jai Stephenson

11. Q5-Cody Maroske

Heat Race #3:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. Q21-Nicholas Whell

3. Q28-Allan Woods

4. Q33-Callum Walker

5. Q84-Steve Greer

6. VA75-David Donegan

7. Q59-Kevin Titman

8. Q6-Michael Rowell

9. N48-Jackson Delamont

10. Q46-Dylan Menz

Heat Race #4:

1. V98-Peter Doukas

2. Q78-Andrew Corbet

3. Q55-Jayden Peacock

4. Q88-Ryan McNamara

5. N47-Marcus Dumesny

6. N78-Andrew Wright

7. Q14-Mark Pholi

8. N48-Jackson Delamont

9. Q59-Kevin Titman

10. NQ73-Libby Ellis

11. Q13-Zack Howell

Heat Race #5:

1. Q46-Dylan Menz

2. NQ7-Lachlan McHugh

3. NS15-Daniel Cassidy

4. Q33-Callum Walker

5. Q28-Allan Woods

6. D26-Todd Moule

7. Q91-Taylor Prosser

8. VA75-David Donegan

9. Q37-Nathan Black

10. Q18-Scott Genrich

Heat Race #6:

1. Q5-Cody Maroske

2. Q17-Luke Oldfield

3. Q54-Randy Morgan

4. S37-Terry Kelly

5. T22-Jock Goodyer

6. Q21-Nicholas Whell

7. Q84-Steve Greer

8. N40-Chris McInerney

9. Q6-Michael Rowell

10. Q56-Sean Rose

B-Main:

1. Q88-Ryan McNamara

2. Q14-Mark Pholi

3. V98-Peter Doukas

4. Q21-Nicholas Whell

5. N48-Jackson Delamont

6. VA75-David Donegan

7. NS45-Jai Stephenson

8. S37-Terry Kelly

9. Q18-Scott Genrich

10. NQ73-Libby Ellis

11. Q13-Zack Howell

12. Q84-Steve Greer

13. D26-Todd Moule

14. Q56-Sean Rose

Rained Out