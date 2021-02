Mark Smith Soars to Victory Sunday at Southern Raceway

MILTON, FL (February 21, 2021) — Mark Smith picked up his second feature victory of the 2021 season Sunday afternoon at Southern Raceway. Smith, from Sunbury, Pennsylvania, held off Friday’s feature winner Tim Shaffer and Paulie Colagiovanni for the win. Zane Devault and Chris Martin rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, Floriday

Sunday February 21, 2021

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[1]

2. 10C-Paulie Colagiovanni[3]

3. 27-Carson McCarl[6]

4. 5T-Ryan Timms[5]

5. 7J-Gregg Jones[4]

6. 7E-Eric Gunderson[7]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3-Todd Gracey[1]

2. 28M-Conner Morrell[2]

3. 28F-Davie Franek[3]

4. 29-Kyle Amerson[4]

5. 66-Chase Dunham[5]

6. 43-Terry Witherspoon[7]

7. 28-Jeff Willingham[6]

JJ Supply Heat Race #3 (8 Laps)

1. 44-Chris Martin[1]

2. 1X-Brent Crews[3]

3. 70-Nick Tucker[2]

4. W20-Greg Wilson[4]

5. 24-Garet Williamson[7]

6. 22-Connor Leoffler[6]

7. 10-Terry Gray[5]

Hero Graphics Heat Race #4 (8 Laps)

1. 72-Tim Shaffer[1]

2. 16B-Zane Devault[3]

3. 33W-Mike Walter II[2]

4. 20B-Cody Bova[4]

5. 4-Danny Smith[5]

6. 3(43)-Shawn Murray[6]

DNS: 3M-Dennis Misuraca

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 4-Danny Smith[2]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 10C-Paulie Colagiovanni[1]

4. 28-Jeff Willingham[4]

5. 28F-Davie Franek[5]

B Main (12 Laps)

1. W20-Greg Wilson[2]

2. 20B-Cody Bova[3]

3. 4-Danny Smith[5]

4. 43-Terry Witherspoon[6]

5. 22-Connor Leoffler[9]

6. 10-Terry Gray[12]

7. 66-Chase Dunham[4]

8. 3(43)-Shawn Murray[10]

9. 28-Jeff Willingham[11]

10. 7E-Eric Gunderson[8]

DNS: 7J-Gregg Jones

DNS: 3M-Dennis Misuraca

DNS: 29-Kyle Amerson

Feature (25 Laps)

1. M1-Mark Smith[6]

2. 72-Tim Shaffer[3]

3. 10C-Paulie Colagiovanni[8]

4. 16B-Zane Devault[1]

5. 44-Chris Martin[4]

6. 24-Garet Williamson[13]

7. 28M-Conner Morrell[9]

8. 5T-Ryan Timms[14]

9. 28F-Davie Franek[10]

10. 22-Connor Leoffler[19]

11. 1X-Brent Crews[2]

12. 43-Terry Witherspoon[18]

13. 27-Carson McCarl[7]

14. 70-Nick Tucker[11]

15. 66-Chase Dunham[21]

16. 20B-Cody Bova[16]

17. 7E-Eric Gunderson[24]

18. 33W-Mike Walter II[12]

19. 4-Danny Smith[17]

20. 28-Jeff Willingham[23]

21. W20-Greg Wilson[15]

22. 3-Todd Gracey[5]

23. 10-Terry Gray[20]

24. 3(43)-Shawn Murray[22]