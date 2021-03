Becker Sweeps Placerville 360 Sprint Car Program

PLACERVILLE, Calif. (March 13, 2021) — Sean Becker completed a clean sweet of the 360 sprint car program Saturday at Marysville Raceway. Becker, from Roseville, California, turned the fast lap in qualifying, won his heat race, and took the lead on 18th circuit of the 25-lap lap main event for the victory.

Brett Youngman won the winged crate sprint car feature.

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday March 13, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 35-Sean Becker, 13.038

2. X1-Andy Forsberg, 13.104

3. 7H-Jake Haulot, 13.315

4. 6W-Billy Wallace, 13.338

5. 57B-Bobby Butler, 13.363

6. 1-Nick Larsen, 13.365

7. 21W-Josh Wiesz, 13.379

8. 93-Stephen Ingraham, 13.517

9. 33-Dylan Bloomfield, 13.520

10. 12J-John Clark, 13.625

11. 81-Kevin Lovell, 13.845

12. 4-Burt Foland Jr., 13.898

13. 15-Pat Harvey Jr., 13.987

14. 24K-Koa Crane, 13.999

15. 2-Cody Spencer, 14.177

16. 74-Rick Kraushar, 14.403

17. 15K-R.J. Baker, 14.981

Heat Race #1:

1. 21W-Josh Wiesz

2. 35-Sean Becker

3. 57B-Bobby Butler

4. 7H-Jake Haulot

5. 33-Dylan Bloomfield

6. 2-Cody Spencer

7. 15-Pat Harvey Jr.

8. 81-Kevin Lovell

9. 15K-R.J. Baker

Heat Race #2:

1. X1-Andy Forsberg

2. 93-Stephen Ingraham

3. 1-Nick Larsen

4. 6W-Billy Wallace

5. 12J-John Clark

6. 4-Burt Foland Jr.

7. 24K-Koa Crane

8. 74-Rick Kraushar

Feature:

1. X1-Andy Forsberg

2. 35-Sean Becker

3. 7H-Jake Haulot

4. 33-Dylan Bloomfield

5. 6W-Billy Wallace

6. 1-Nick Larsen

7. 4-Burt Foland Jr.

8. 21W-Josh Wiesz

9. 81-Kevin Lovell

10. 15-Pat Harvey Jr.

11. 24K-Koa Crane

12. 2-Cody Spencer

13. 15K-R.J. Baker

14. 93-Stephen Ingraham

15. 57B-Bobby Butler

16. 12J-John Clark

Winged Crate Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 35-Mike Ballantine

2. 101-David Sims

3. 5V-Wyatt Vanlare

4. 32-Cameron Haney Jr.

5. 10-Doug Froehlich

6. 9-Dusty Barton

Heat Race #2:

1. 17-Jason Ballantine

2. XX-Brett Youngman

3. 86-Chad Thompson

4. 95-Spencer Slocum

A-Main:

1. XX-Brett Youngman

2. 17-Jason Ballantine

3. 101-David Sims

4. 32-Cameron Haney Jr.

5. 35-Mike Ballantine

6. 86-Chad Thompson

7. 5V-Wyatt Vanlare

8. 10-Doug Froehlich

9. 9-Dusty Barton

10. 95-Spencer Slocum