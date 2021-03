Dominic Scelzi Wins Kings of Thunder Feature at Tulare

TULARE, Calif. (March 27, 2021) — Dominic Scelzi won feature Saturday with the Kings of Thunder 360 Sprint Car Series at Thunderbowl Raceway. Scelzi held off Rico Abreu and D.J. Netto for the victory. Craig Stidham and Garen Linder rounded out the top five.

Damion Garnder won the non-wing 410 sprint car main event while Lane Taylor won the feature for the Western RaceSaver Sprint Car Series.

Thunderbowl Raceway

Tulare, California

Saturday March 27, 2021

Kings of Thunder Sprint Car Series

Feature:

1. 41S-Dominic Scelzi

2. 57-Rico Abreu

3. 88N D.J. Netto

4. 36-Craig Stidham

5. 22L-Garen Linder

6. 21-Bud Kaeding

7. 37-Mitchell Faccinto

8. 7Z-Zane Blanchard

9. 18T-Tanner Holmes

10. 7P-Jake Andreotti

11. 2K-JJ Ringo

12. 33T-Tyler Driever

13. 88V-Jace VanderWeerd

14. 14T-Tim Estenson

15. 10F-Jared Faria

16. 67-Vaughn Schott

17. 7-Steven Kent

18. 22-Keith Day

19. 21P-Robbie Price

20. 3-Kaleb Montgomery

21. 01-Mitchel Moles

22. 41-Corey Day

23. 83-Michael Pombo

24. 33-Tucker Worth

Non-Wing 410 Sprint Cars

Feature:

1. 1-Damion Gardner

2. 44-Cody Williams

3. 17V-Danny Faria Jr

4. 92-Austin Williams

5. 37-Bud Kaeding

6. 21B-A.J. Bender

7. 5X-Tommy Malcolm

8. 99T-Tanner Boul

9. 4G-Chris Gansen

10. 29T-Ryan Timmons

11. 98-Verne Sweeney

12. 4-Jake Hodges

13. 21-Austin Ervine

14. 11O-Ikeika OBrien

Western RaceSaver 305 Sprint Cars

Feature:

1. 4L-Lane Taylor

2. 38-Kyle Rasmussen

3. 5R-Ryan Rocha

4. 15D-Ryan Delisle

5. 2-Brooklyn Holland

6. 3-Brandon Stidham

7. 3P-Davey Pombo Jr

8. 69S-Chris Stevens

9. 28Q-Sean Quinn

10. 36B-Kevin Barnes Sr

11. 5D-Connor Danell

12. 36-Tyler Gray

13. 53-Michael Pombo

14. 31H-Phil Heynen