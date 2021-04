Netto Wins Kings of Thunder 410 Sprint Car Feature at Keller Auto Speedway

HANFORD, Calif. (April 10, 2021) — D.J. Netto won the Kings of Thunder 410 Sprint Car Series feature Saturday at Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds. Netto held off Dominic Scelzi and Bud Kaeding for the victory. Trey Starks and Tanner Holmes rounded out the top five.

Kings of Thunder 410 Sprint Car Series

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

Hanford, California

Saturday April 10, 2021

Heat Race #1A

1. 83-Trey Starks

2. 29-Willie Croft

3. 41-Dominic Scelzi

4. 2K-JJ Ringo

5. 01-Mitchel Moles

6. 67-Vaughn Schott

7. 75-Brendan Warmerdam

8. 5D-Connor Danell

9. 37-Mitchell Faccinto

Heat Race #1B

1. 69-Bud Kaeding

2. 88N-D.J. Netto

3. 0-Kyle Hirst

4. 36-Craig Stidham

5. 21-Ryan Bernal

6. 33-Tucker Worth

7. 7Z-Zane Blanchard

8. 98-Bryce Eames

9. 91R-Brody Roa

Heat Race #1C

1. 17W-Shane Golobic

2. 98X-Sean Watts

3. 56-Tony Gualda

4. 18T-Tanner Holmes

5. 14-Corey Day

6. 14T-Tim Estenson

7. 83P-Michael Pombo

8. 83V-Sean Becker

Heat Race #2A

1. 14-Corey Day

2. 29-Willie Croft

3. 37-Mitchell Faccinto

4. 41-Dominic Scelzi

5. 56-Tony Gualda

6. 83V-Sean Becker

7. 2K-JJ Ringo

8. 83P-Michael Pombo

Heat Race #2B

1. 0-Kyle Hirst

2. 36-Craig Stidham

3. 69-Bud Kaeding

4. 33-Tucker Worth

5. 83-Trey Starks

6. 01-Mitchel Moles

7. 5D-Connor Danell

8. 75-Brendan Warmerdam

9. 67-Vaughn Schott

Heat Race #2C

1. 17W-Shane Golobic

2. 18T-Tanner Holmes

3. 88N-D.J. Netto

4. 14T-Tim Estenson

5. 21-Ryan Bernal

6. 98X-Sean Watts

7. 91R-Brody Roa

8. 7Z-Zane Blanchard

9. 98-Bryce Eames

Dash

1. 88N-D.J. Netto

2. 83-Trey Starks

3. 17W-Shane Golobic

4. 36-Craig Stidham

5. 14-Corey Day

6. 29-Willie Croft

7. 69-Bud Kaeding

8. 0-Kyle Hirst

A-Main

1. 88N-D.J. Netto

2. 41-Dominic Scelzi

3. 69-Bud Kaeding

4. 83-Trey Starks

5. 18T-Tanner Holmes

6. 56-Tony Gualda

7. 21-Ryan Bernal

8. 0-Kyle Hirst

9. 17W-Shane Golobic

10. 01-Mitchel Moles

11. 98X-Sean Watts

12. 33-Tucker Worth

13. 7Z-Zane Blanchard

14. 36-Craig Stidham

15. 14-Corey Day

16. 83V-Sean Becker

17. 2K-JJ Ringo

18. 14T-Tim Estenson

19. 98-Bryce Eames

20. 83P-Michael Pombo

21. 5D-Connor Danell

22. 91R-Brody Roa

23. 75-Brendan Warmerdam

24. 29-Willie Croft

25. 67-Vaughn Schott

DNS: 37-Mitchell Faccinto