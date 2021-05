Stutts Wins Sprint Car Feature at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, Penn. (May 8, 2021) — T.J. Stutts won the sprint car feature Saturday night at Lincoln Speedway. Chase Dietz, Alan Krimes, Freddie Rahmer, and Anthony Macri rounded out the top five. Mike Enders won the Super Sportsman feature.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday May 8, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 11t-T.J. Stutts

2. 39-Chase Dietz

3. 87-Alan Krimes

4. 51-Freddie Rahmer

5. 39m-Anthony Macri

6. 59-Jimmy Siegel

7. 8b-Devon Borden

8. 5c-Dylan Cisney

9. 88-Brandon Rahmer

10. 48-Danny Dietrich

11. 75-Tyler Ross

12. 5w-Lucas Wolfe

13. 5e-Tim Wagaman

14. 38-Cory Haas

15. 55k-Robbie Kendall

16. 1x-Chad Trout

17. 99m-Kyle Moody

18. 72-Tim Shaffer

19. 44-Dylan Norris

20. 21-Matt Campbell

21. 11a-Austin Bishop

22. 90-Jordan Givler

23. 17b-Steve Buckwalter

24. 7h-Trey Hivner

Super Sportsman

Feature:

1. 3b-Mike Enders

2. 360-Jay Fannasy

3. 77-Russ Mitten

4. 75-Kenny Edkin

5. 70d-Frankie Herr

6. 10h-Dave Hollar

7. 1a-Chase Gutshall

8. 35-John Edkin

9. 19r-Eric Rutz

10. 2m-Matt Ondek

11. 5d-Luke Deatrick

12. 8-Rich Eichelberger

13. 22-Daniel John

14. 38-Allan Hallman

15. 88x-Fred Shipley

16. 30-Scott Dellinger

17. 71k-Tyler Wolford

18. 16r-Ryan Rutz

19. 8m-Chris Meleason

20. 29-Adam Wray