Jason Martin Wins at I-80 Speedway

GREENWOOD, Neb. (May 14, 2021) — Jason Martin won the 360 sprint car feature Saturday night at I-80 Speedway. Martin started on the pole and drove away to victory over fourth starting Tyler Drueke and Jack Dover. Cody Ledger from 12th starting position and John Klabunde rounded out the top five.

I-80 Speedway

Greenwood, Nebraska

Friday May 14, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 77-John Klabunde

2. 82-Jason Martin

3. 53-Jack Dover

4. 22-Kaleb Johnson

5. 14-Joey Danley

6. 35-Cody Ledger

7. 99-Tony Rost

8. 13V-Seth Brahmer

9. 84-Max Roseland

Heat Race #2

1. 12-Tyler Drueke

2. 93-Ryan King

3. 23S-Stuart Snyder

4. 44-Chris Martin

5. 4X-Jason Danley

6. 77K-Bret Klabunde

7. 7K-Mike Kay

8. 3P-Sawyer Phillips

A-Main

1. 82-Jason Martin

2. 12-Tyler Drueke

3. 53-Jack Dover

4. 35-Cody Ledger

5. 77-John Klabunde

6. 44-Chris Martin

7. 3P-Sawyer Phillips

8. 13V-Seth Brahmer

9. 4X-Jason Danley

10. 23S-Stuart Snyder

11. 7K-Mike Kay

12. 84-Max Roseland

13. 93-Ryan King

14. 22-Kaleb Johnson

15. 14-Joey Danley

16. 99-Tony Rost

17. 77K-Bret Klabunde