Schultz Wins the 1000th Sprint Car Feature Held at Lernerville Speedway

SARVER, Penn. (May 14, 2021) — Jason Shultz made the trip from Central Pennsylvania worthwhile winning the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. The event was the 1000th sprint car event even held at Lernerville. A.J. Flick, Carl Bowser, Sye Lynch and Dan Kuriger rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday, May 14, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 12-Darin Gallagher

2. 42-Sye Lynch

3. 8-Dan Kuriger

4. 13-Brandon Matus

5. 56-Ralph Spithaler

6. 7NY-Matt Farnham

7. 7K-Dan Shetler

8. 35W-Jeremy Weaver

9. 10P-Colby Womer

10. 97-JR Jameson

Heat Race #2:

1. 23J-Jack Sodeman Jr.

2. 2-A.J. Flick

3. 11-Carl Bowser

4. 16-Gerard McIntyre

5. 55*-Matt Sherlock

6. 31C-Chase Metheney

7. 76-Davey Jones

8. 14H-Jeremy Hill

9. 22R-Ryan Fredericks

Heat Race #3:

1. 29-Michael Bauer

2. 35S-Jason Shultz

3. 38-Leyton Wagner

4. 33-Brent Matus

5. 21-Bryan Salisbury

6. 44-Pete Landram

7. 11J-David Kalb, Jr

8. 4K-Bill Kiley

9. 13B-Steve Bright

B-Main:

1. 7NY-Matt Farnham

2. 7K-Dan Shetler

3. 35W-Jeremy Weaver

4. 76-Davey Jones

5. 31C-Chase Metheney

6. 10P-Colby Womer

7. 44-Pete Landram

8. 11J-David Kalb, Jr

9. 4K-Bill Kiley

10. 14H-Jeremy Hill

11. 13B-Steve Bright

12. 97-JR Jameson

13. 22R-Ryan Fredericks

A-Main:

1. 35S-Jason Shultz

2. 2-A.J. Flick

3. 11-Carl Bowser

4. 42-Sye Lynch

5. 8-Dan Kuriger

6. 13-Brandon Matus

7. 29-Michael Bauer

8. 16-Gerard McIntyre

9. 23J-Jack Sodeman Jr.

10. 33-Brent Matus

11. 12-Darin Gallagher

12. 38-Leyton Wagner

13. 7K-Dan Shetler

14. 56-Ralph Spithaler

15. 35W-Jeremy Weaver

16. 76-Davey Jones

17. 55*-Matt Sherlock

18. 31C-Chase Metheney

19. 21-Bryan Salisbury

DNS. 7NY-Matt Farnham