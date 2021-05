Daggett Passes Coniam For Crystal Victory

CRYSTAL, Mich. (May 29, 2021) — Dustin Daggett picked up the Great Lakes Super Sprints feature victory Saturday night at Crystal Motor Speedway. Daggett ran down Ryan Coniam through slower traffic just past the halfway point of the main event. Coniam held on for second with Gregg Dalman, Ryan Ruhl, and Jay Steinebach rounding out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, Michigan

Saturday May 29, 2021

Qualifying

1. 85-Dustin Daggett, 13.619[5]

2. 71H-Ryan Ruhl, 13.665[6]

3. 19-Brett Mann, 13.778[4]

4. 22M-Dan McCarron, 13.789[13]

5. 24D-Danny Sams III, 13.814[21]

6. 10H-Cody Howard, 13.904[2]

7. 49T-Gregg Dalman, 13.958[14]

8. 84-Kyle Poortenga, 14.062[9]

9. 16W-Chase Ridenour, 14.104[8]

10. 5S-Max Stambaugh, 14.115[22]

11. 10S-Jay Steinebach, 14.163[25]

12. 12-Corbin Gurley, 14.186[10]

13. 7C-Phil Gressman, 14.241[26]

14. 46-Ryan Coniam, 14.276[24]

15. 88N-Frank Neill, 14.404[7]

16. 27-Brad Lamberson, 14.464[28]

17. 14-Linden Jones, 14.513[3]

18. 21T-Troy Chehowski, 14.564[15]

19. 1H-Seth Sabo, 14.771[18]

20. 10J-Chris Jones, 14.808[27]

21. 07-Shane Simmons, 15.083[16]

22. 70-Eli Lakin, 15.139[12]

23. 20A-Andy Chehowski, 15.163[17]

24. 58-Tony Bures, 15.234[23]

25. 2T-Ralph Brakenberry, 15.350[19]

26. 11-Joe Conway, 15.378[1]

27. 3T-Tank Brakenberry, NT

28. 38-Chris Webster, NT

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7C-Phil Gressman[1]

2. 85-Dustin Daggett[4]

3. 16W-Chase Ridenour[2]

4. 24D-Danny Sams III[3]

5. 14-Linden Jones[5]

6. 07-Shane Simmons[6]

7. 2T-Ralph Brakenberry[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5S-Max Stambaugh[2]

2. 46-Ryan Coniam[1]

3. 71H-Ryan Ruhl[4]

4. 21T-Troy Chehowski[5]

5. 70-Eli Lakin[6]

6. 10H-Cody Howard[3]

7. 11-Joe Conway[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10S-Jay Steinebach[2]

2. 49T-Gregg Dalman[3]

3. 88N-Frank Neill[1]

4. 19-Brett Mann[4]

5. 1H-Seth Sabo[5]

6. 20A-Andy Chehowski[6]

7. 3T-Tank Brakenberry[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 12-Corbin Gurley[2]

2. 22M-Dan McCarron[4]

3. 27-Brad Lamberson[1]

4. 84-Kyle Poortenga[3]

5. 58-Tony Bures[6]

6. 38-Chris Webster[7]

7. 10J-Chris Jones[5]

B-Main (10 Laps)

1. 70-Eli Lakin[2]

2. 14-Linden Jones[1]

3. 1H-Seth Sabo[3]

4. 10H-Cody Howard[6]

5. 58-Tony Bures[4]

6. 20A-Andy Chehowski[7]

7. 38-Chris Webster[8]

8. 11-Joe Conway[10]

9. 2T-Ralph Brakenberry[9]

10. 07-Shane Simmons[5]

11. 10J-Chris Jones[11]

DNS: 3T-Tank Brakenberry

A-Main (25 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[1]

2. 46-Ryan Coniam[2]

3. 49T-Gregg Dalman[4]

4. 71H-Ryan Ruhl[10]

5. 10S-Jay Steinebach[3]

6. 5S-Max Stambaugh[6]

7. 7C-Phil Gressman[7]

8. 12-Corbin Gurley[5]

9. 22M-Dan McCarron[8]

10. 24D-Danny Sams III[13]

11. 1H-Seth Sabo[19]

12. 16W-Chase Ridenour[9]

13. 19-Brett Mann[15]

14. 27-Brad Lamberson[12]

15. 84-Kyle Poortenga[16]

16. 70-Eli Lakin[17]

17. 10H-Cody Howard[20]

18. 21T-Troy Chehowski[14]

19. 14-Linden Jones[18]

20. 88N-Frank Neill[11]