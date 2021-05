Gardner Wins USCS Speedweek Feature at West Memphis

WEST MEMPHIS, Ark. (May 29, 2021) — Cody Gardner won the United Sprint Car Series feature Saturday night at Riverside International Speedway. Eddie Gallagher, Chad JOnes, Wesley Shephard, and Tyler Newcom rounded the top five.

USCS Sprint Car Speedweek

United Sprint Car Series

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday May 29, 2021

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4S-Carson Short[1]

2. 14-Jordon Mallett[2]

3. 3-Howard Moore[5]

4. 91A-Ernie Ainsworth[3]

5. 99-Blake Jenkins[7]

6. 42P-Preston Perlmutter[4]

7. 17L-Jeff Leach[8]

8. 23-Ethan Jones[6]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[4]

2. 6-Dustin Gates[1]

3. 4-Danny Smith[3]

4. 10K-Dewayne White[7]

5. 28-Jeff Willingham[5]

6. 12M-Greg Merritt[8]

7. 19-Jason Long[2]

DNS: 21-Spencer Meredith

JJ Supply Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24-Jeffrey West Jr[1]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 29-Kyle Amerson[2]

4. 74-Tucker Boulton[5]

5. 46-Jan Howard[4]

6. 91-Zach Pringle[7]

7. 26-Marshall Skinner[8]

8. 27-Austin Wood[6]

Schoenfeld Heat Race #4 (8 Laps)

1. G6-Cody Gardner[1]

2. 13-Chase Howard[7]

3. 47-Dale Howard[3]

4. 44-Ronny Howard[8]

5. 7E-Eric Gunderson[2]

6. 27J-Joseph Poe Jr[4]

7. 67-Hayden Martin[5]

DNS: 61-Cody Howard

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 10-Terry Gray[1]

3. 26-Marshall Skinner[4]

4. 99-Blake Jenkins[3]

5. 42P-Preston Perlmutter[5]

6. 44-Ronny Howard[6]

B Main (10 Laps)

1. 91A-Ernie Ainsworth[2]

2. 74-Tucker Boulton[1]

3. 91-Zach Pringle[4]

4. 46-Jan Howard[3]

5. 42P-Preston Perlmutter[6]

6. 23-Ethan Jones[8]

7. 21-Spencer Meredith[9]

8. 17L-Jeff Leach[5]

DNS: 67-Hayden Martin

B Main 2 (10 Laps)

1. 26-Marshall Skinner[5]

2. 99-Blake Jenkins[1]

3. 7E-Eric Gunderson[4]

4. 27-Austin Wood[8]

5. 12M-Greg Merritt[3]

6. 27J-Joseph Poe Jr[6]

7. 28-Jeff Willingham[2]

8. 19-Jason Long[7]

DNS: 61-Cody Howard

A Main (30 Laps)

1. G6-Cody Gardner[5]

2. 3-Howard Moore[7]

3. M1-Mark Smith[3]

4. 47-Dale Howard[13]

5. 26-Marshall Skinner[16]

6. 14-Jordon Mallett[8]

7. 10-Terry Gray[6]

8. 6-Dustin Gates[9]

9. 4S-Carson Short[2]

10. 91A-Ernie Ainsworth[15]

11. 99-Blake Jenkins[18]

12. 27-Austin Wood[22]

13. 4-Danny Smith[12]

14. 7E-Eric Gunderson[20]

15. 44-Ronny Howard[11]

16. 28-Jeff Willingham[23]

17. 24-Jeffrey West Jr[1]

18. 91-Zach Pringle[19]

19. 29-Kyle Amerson[14]

20. 46-Jan Howard[21]

21. 10K-Dewayne White[10]

22. 13-Chase Howard[4]

23. 74-Tucker Boulton[17]

Mid-South 305 Sprint Car Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 29-Chad Jones[3]

2. 16W-Wesley Shepard[5]

3. 47N-Tyler Newcom[6]

4. 17-Hayden Brinkley[7]

5. 1X-Eddie Gallagher[8]

6. 8-BJ Simmerman[1]

7. 36-Michael Moore Jr[4]

8. 88-Trent Moss[9]

9. 59-Corey Bailey[2]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 47-Dale Howard[5]

2. 71B-Robert (Brady) Baker[6]

3. 74-Tucker Boulton[2]

4. 52-Daniel Valley[3]

5. 16-Spencer Meredith[7]

6. 22-Tanner Bingham[4]

7. 33-Rece Wommack[1]

DNS: 71-Jan Howard

A-Main (20 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 1X-Eddie Gallagher[9]

3. 29-Chad Jones[1]

4. 16W-Wesley Shepard[3]

5. 47N-Tyler Newcom[5]

6. 71B-Robert (Brady) Baker[4]

7. 74-Tucker Boulton[6]

8. 16-Spencer Meredith[10]

9. 88-Trent Moss[15]

10. 8-BJ Simmerman[11]

11. 17-Hayden Brinkley[7]

12. 52-Daniel Valley[8]

13. 22-Tanner Bingham[12]

14. 36-Michael Moore Jr[13]

DNS: 59-Corey Bailey

DNS: 71-Jan Howard

DNS: 33-Rece Wommack