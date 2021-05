Schmidt Wins MSA Feature at Plymouth

PLYMOUTH, Wisc. (May 29, 2021) — Ben Schmidt won the Midwest Sprint Car Association feature Saturday at the Plymouth Dirt Track. Travis Arenz, Brandon McMullen, Kurt Davis, and Lance Fassbender rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Association

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Saturday, May 29, 2021

Feature:

1. 35-Ben Schmidt

2. 25T-Travis Arenz

3. 98-Brandon McMullen

4. 6K-Kurt Davis

5. 7-Lance Fassbender

6. 66-Nick Daywalt

7. 21-Will Gerrits

8. 73-Scott Thiel

9. 63K-Kevin Karnitz

10. 16-Anthony Knierim

11. U2-Jack Vanderboom

12. 24M-Adam Miller

13. 21H-Tim Haddy

14. 69-Bill Taylor

15. 22B-Brandon Berth

16. 5R-Matt Recheck

17. 15M-Justin Miller

18. 30-Doug Wondra

19. 4-Pokorski Motorsports

20. 3E-Justin Erickson

21. 24-Scott Conger

22. 87A-Austin Hartmann