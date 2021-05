Swanson Wins MSCS Feature at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (May 29, 2021) — Jake Swanson won the Midwest Sprint Car Series feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Chase Stockon, Robert Ballou, A.J. Hopkins, and Kyle Cummins rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Series

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday May 29, 2021

Feature:

1. Jake Swanson

2. Chase Stockon

3. Robert Ballou

4. A.J. Hopkins

5. Kyle Cummins

6. Shane Cottle

7. Shane Cockrum

8. Brandon Mattox

9. Chase Johnson

10. Jadon Rogers

11. Cole Bodine

12. Brayden Fox

13. Chris Babcock

14. Brandon Cromwell

15. Aric Gentry

16. Colton Cottle

17. Kyle Shipley

18. Charles Davis Jr.

19. Paul Nienhiser

20. Eric Perrott

21. Jason McDougal