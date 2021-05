Forsberg Wins Sprint Car Challenge Tour Feature at Marysville

MARYSVILLE, Calif. (May 30, 2021) — Andy Forsberg won the Sprint Car Challenge Tour feature Sunday night at Marysville Raceway. Forsberg passed Colby Copeland in the closing stages of the main event for the victory. Sean Becker, Shane Golobic, and Ryan Robinson rounded out the top five.

Mel Hall Memorial

Sprint Car Challenge Tour

Marysville Raceway

Marysville, California

Sunday, May 30, 2021

Qualifying Flight #1:

1. 88-Brad Bumgarner, 13.320

2. 35M-Justin Sanders, 13.354

3. 57B-Bobby Butler, 13.419

4. 38B-Blake Carrick, 13.542

5. 21X-Shane Hopkins, 13.596

6. 88K-Koen Shaw, 13.948

7. 12J-John Clark, 14.069

8. 19-Tucker Lacaze, 14.153

Qualifying Flight #2:

1. 5V-Colby Copeland, 13.235

2. 2XM-Max Mittry, 13.399

3. 7C-Justyn Cox, 13.451

4. 21S-Drake Standley, 13.733

5. 1-Nick Larsen, 13.745

6. 43-Bradley Terrell, 13.758

7. 1-Billy Wallace, 13.799

8. 12P-Steel Powell, 14.039

Qualifying Flight #3:

1. 17W-Shane Golobic, 13.333

2. X1-Andy Forsberg, 13.343

3. 2X-Chase Majdic, 13.390

4. 83T-Tanner Carrick, 13.391

5. 83V-Kaleb Montgomery, 13.704

6. 5A-Angelo Cornet, 13.714

7. 15-Pat Harvey Jr., 14.049

Qualifying Flight #4:

1. 22X-Tyler Thompson, 13.171

2. 35-Sean Becker, 13.202

3. 83SA-Isaiah Vasquez, 13.331

4. 14W-Ryan Robinson, 13.455

5. 33-Dylan Bloomfield, 13.528

6. 8-Colby Wiesz, 13.543

7. 54-Carson Hall, 14.031

Heat Race #1:

1. 57B-Bobby Butler

2. 35M-Justin Sanders

3. 38B-Blake Carrick

4. 88-Brad Bumgarner

5. 21X-Shane Hopkins

6. 88K-Koen Shaw

7. 12J-John Clark

8. 19-Tucker Lacaze

Heat Race #2:

1. 7C-Justyn Cox

2. 5V-Colby Copeland

3. 43-Bradley Terrell

4. 01-Nick Larsen

5. 12P-Steel Powell

6. 21S-Drake Standley

7. 2XM-Max Mittry

8. 1-Billy Wallace

Heat Race #3:

1. X1-Andy Forsberg

2. 2X-Chase Majdic

3. 17W-Shane Golobic

4. 83T-Tanner Carrick

5. 83V-Kaleb Montgomery

6. 5A-Angelo Cornet

7. 15-Pat Harvey Jr.

1. 35-Sean Becker

2. 14W-Ryan Robinson

3. 83SA-Isaiah Vasquez

4. 22X-Tyler Thompson

5. 33-Dylan Bloomfield

6. 8-Colby Wiesz

7. 54-Carson Hall

B-Main:

1. 5A-Angelo Cornet

2. 8-Colby Wiesz

3. 88K-Koen Shaw

4. 12J-John Clark

5. 21S-Drake Standley

6. 1-Billy Wallace

7. 2XM-Max Mittry

8. 15-Pat Harvey Jr.

9. 54-Carson Hall

Dash:

1. 5V-Colby Copeland

2. 22X-Tyler Thompson

3. 17W-Shane Golobic

4. 57B-Bobby Butler

5. 7C-Justyn Cox

6. X1-Andy Forsberg

7. 88-Brad Bumgarner

8. 35-Sean Becker

A-Main:

1. X1-Andy Forsberg

2. 5V-Colby Copeland

3. 35-Sean Becker

4. 17W-Shane Golobic

5. 14W-Ryan Robinson

6. 22X-Tyler Thompson

7. 7C-Justyn Cox

8. 88-Brad Bumgarner

9. 35M-Justin Sanders

10. 33-Dylan Bloomfield

11. 83T-Tanner Carrick

12. 21X-Shane Hopkins

13. 2X-Chase Majdic

14. 83V-Kaleb Montgomery

15. 5A-Angelo Cornet

16. 12J-John Clark

17. 57B-Bobby Butler

18. 83SA-Isaiah Vasquez

19. 01-Nick Larsen

20. 43-Bradley Terrell

21. 12P-Steel Powell

22. 88K-Koen Shaw

23. 38B-Blake Carrick

24. 8-Colby Wiesz