Pribnow Uses the Low Line for Late Race Heroics at 141 Speedway

MARIBEL, Wisc. (May 30, 2021) — Robbie Pribnow won his first career feature event with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association Sunday night at 141 Speedway during the “Open Wheel Specatcular”. Pribnow used the low line of the speedway to pass Scotty Neitzel for the lead coming off the final corner during a green/white/checkered flag restart, edging Neitzel at the finish line. Todd King, Kris Spitz from 15th starting spot, and Jake Blackhurst rounded out the top five.

John Fahl won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.

Open Wheel Spectacular

141 Speedway

Maribel, Wisconsin

Sunday, May 30, 2021

Interstate Racing Association

Qualifying

1. 73-Scotty Thiel, 11.436[22]

2. 2W-Scott Neitzel, 11.466[4]

3. 10W-Mike Reinke, 11.522[2]

4. 79-Blake Nimee, 11.636[12]

5. 39-Jake Blackhurst, 11.702[7]

6. 14R-Sean Rayhall, 11.803[11]

7. 25-Danny Schlafer, 11.824[21]

8. 20R-Rob Pribnow, 11.988[5]

9. 9K-Kyle Schuett, 12.035[9]

10. 5J-Jeremy Schultz, 12.065[20]

11. 23-Russel Borland, 12.082[26]

12. 4TJ-Brian Kristan, 12.092[17]

13. 47-Todd King, 12.128[23]

14. 4B-Scott Biertzer, 12.200[25]

15. 43-Jereme Schroeder, 12.216[10]

16. 4K-Kris Spitz, 12.303[16]

17. 29-Hunter Custer, 12.432[3]

18. 18S-Bryce Schmitt, 12.460[13]

19. 68-Dave Uttech, 12.487[24]

20. 70-Chris Klemko, 12.517[1]

21. 19B-Jack Berger, 12.688[8]

22. 87A-Austin Hartmann, 12.709[6]

23. 7F-Lance Fassbender, 12.788[15]

24. 77-Wayne Modjeski, 12.894[28]

25. 26-Preston Ruh, 12.951[19]

26. 71M-Caden Englehart, 13.237[27]

27. 45-Matt Wiese, 13.288[18]

28. 61-Zach Hansen, 13.306[14]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[2]

2. 73-Scotty Thiel[4]

3. 79-Blake Nimee[3]

4. 5J-Jeremy Schultz[1]

5. 47-Todd King[5]

6. 4K-Kris Spitz[6]

7. 68-Dave Uttech[7]

8. 87A-Austin Hartmann[8]

9. 26-Preston Ruh[9]

10. 61-Zach Hansen[10]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[4]

2. 39-Jake Blackhurst[3]

3. 4B-Scott Biertzer[5]

4. 20R-Rob Pribnow[2]

5. 70-Chris Klemko[7]

6. 29-Hunter Custer[6]

7. 7F-Lance Fassbender[8]

8. 71M-Caden Englehart[9]

9. 23-Russel Borland[1]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[2]

2. 14R-Sean Rayhall[3]

3. 10W-Mike Reinke[4]

4. 4TJ-Brian Kristan[1]

5. 77-Wayne Modjeski[8]

6. 19B-Jack Berger[7]

7. 43-Jereme Schroeder[5]

8. 45-Matt Wiese[9]

9. 18S-Bryce Schmitt[6]

Dash #1 (4 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[2]

2. 20R-Rob Pribnow[3]

3. 5J-Jeremy Schultz[4]

4. 14R-Sean Rayhall[1]

5. 9K-Kyle Schuett[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[5]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 39-Jake Blackhurst[3]

4. 79-Blake Nimee[2]

5. 10W-Mike Reinke[4]

B-Main (12 Laps)

1. 68-Dave Uttech[3]

2. 7F-Lance Fassbender[4]

3. 45-Matt Wiese[7]

4. 26-Preston Ruh[8]

5. 18S-Bryce Schmitt[2]

6. 71M-Caden Englehart[6]

7. 43-Jereme Schroeder[1]

8. 61-Zach Hansen[9]

9. 87A-Austin Hartmann[5]

10. 23-Russel Borland[10]

A-Main (30 Laps)

1. 20R-Rob Pribnow[3]

2. 2W-Scott Neitzel[1]

3. 47-Todd King[13]

4. 4K-Kris Spitz[15]

5. 39-Jake Blackhurst[6]

6. 25-Danny Schlafer[4]

7. 79-Blake Nimee[8]

8. 9K-Kyle Schuett[9]

9. 14R-Sean Rayhall[7]

10. 77-Wayne Modjeski[17]

11. 70-Chris Klemko[14]

12. 68-Dave Uttech[19]

13. 73-Scotty Thiel[2]

14. 19B-Jack Berger[18]

15. 26-Preston Ruh[22]

16. 7F-Lance Fassbender[20]

17. 71M-Caden Englehart[24]

18. 29-Hunter Custer[16]

19. 45-Matt Wiese[21]

20. 5J-Jeremy Schultz[5]

21. 18S-Bryce Schmitt[23]

22. 4B-Scott Biertzer[11]

23. 10W-Mike Reinke[10]

24. 4TJ-Brian Kristan[12]

Wisconsin WingLESS Sprints

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 6-Jake Kouba[7]

2. 40-Tim Cox[6]

3. 14Z-Ryan Zielski[5]

4. 38-Allen Hafford[1]

5. 9-Greg Olsen[8]

6. 9X-Mike Sullivan[3]

7. 00-Paul Shaffer[2]

8. 4-Jordan Paulsen[4]

9. 91-Jimmy Sivia[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 0-John Fahl[1]

2. 12-Shawn Swim[5]

3. 19X-Nathan Crane[9]

4. 70H-Tate Hensley[3]

5. 70-Chris Klemko[7]

6. 20-Natalie Klemko[6]

7. 22-Greg Alt[4]

8. 7-Trinity Uttech[2]

9. 36-Billy Hafford[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[7]

2. 13-CJ Malueg[1]

3. 09-Clayton Rossmann[5]

4. 29OG-Tom Eller[2]

5. 6B-Vince Bartolotta[8]

6. 41-Dennis Spitz[3]

7. 29A-Bryce Andrews[4]

8. 15-Dan Wade[6]

9. 13W-Dave Wallace[9]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 19K-Derek Crane[6]

2. 4L-Lance Thompson[3]

3. 50-Rusty Egan[8]

4. 29J-Ralph Johnson[1]

5. 66-Denny Smith[5]

6. 22S-Brian Strane[7]

7. 39-William Huck[2]

8. 99J-Seth Johnson[4]

B-Main (12 Laps)

1. 22S-Brian Strane[3]

2. 29J-Ralph Johnson[1]

3. 9X-Mike Sullivan[5]

4. 20-Natalie Klemko[4]

5. 41-Dennis Spitz[6]

6. 15-Dan Wade[11]

7. 00-Paul Shaffer[9]

8. 22-Greg Alt[7]

9. 39-William Huck[10]

10. 7-Trinity Uttech[17]

11. 91-Jimmy Sivia[14]

12. 13W-Dave Wallace[15]

13. 4-Jordan Paulsen[12]

14. 36-Billy Hafford[16]

15. 66-Denny Smith[2]

16. 29A-Bryce Andrews[8]

DNS: 99J-Seth Johnson

A-Main (20 Laps)

1. 0-John Fahl[3]

2. 19K-Derek Crane[8]

3. 50-Rusty Egan[5]

4. 40-Tim Cox[6]

5. 19X-Nathan Crane[7]

6. 09-Clayton Rossmann[11]

7. 14Z-Ryan Zielski[1]

8. 70-Chris Klemko[15]

9. 7X-Ryan Marshall[9]

10. 6B-Vince Bartolotta[14]

11. 13-CJ Malueg[12]

12. 6-Jake Kouba[10]

13. 9X-Mike Sullivan[21]

14. 20-Natalie Klemko[22]

15. 41-Dennis Spitz[23]

16. 29OG-Tom Eller[17]

17. 12-Shawn Swim[4]

18. 29J-Ralph Johnson[20]

19. 70H-Tate Hensley[16]

20. 22S-Brian Strane[19]

21. 15-Dan Wade[24]

22. 38-Allen Hafford[18]

23. 9-Greg Olsen[13]

24. 4L-Lance Thompson[2]