DUNDEE, New York (June 4, 2021) — Paulie Colagiovanni won the winged 360 sprint car feature Friday night at Outlaw Speedway. Jared Zimbardi, Davie Franek, Jake Karklin, and Parker Evans rounded out the top five.

Outlaw Speedway

Dundee, New York

Friday June 4, 2021

Feature:

1. 10c-Paulie Colagiovanni

2. 35-Jared Zimbardi

3. 28f-Davie Franek

4. 5k-Jake Karklin

5. 61-Parker Evans

6. 98-Joe Trenca

7. 36-Nick Fratto

8. 5-Craig Lane

9. 1-Jake Hummel

10. 36b-Brian Preston

11. 22-Jonathan Preston.