Ryan Smith Wins Western PA Speedweek Feature at Lernerville

SARVER, Penn. (June 4, 2021) — Ryan Smith opened Western Pennsylvania Speedweek by winning the feature event Friday at Lernerville Speedway. After two nights of rain the series finally kicked off with Smith, from Kunkletown, Pennsylvania, starting on the pole and leading all 30-laps in route to the victory.

A.J. Flick moved up from sixth starting spot to finish in the runner up position while Brandon Matus charged from 19th starting position to round out the podium. Michael Bauer and Lee Jacobs rounded out the top five.

Western PA Speedweek

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, June 4, 2021

Qualifying Group #1:

1. 42-Sye Lynch, 13.114

2. 23J-Jack Sodeman Jr., 13.277

3. 22-Brandon Spithaler, 13.560

4. 6R-Ryan Smith, 13.602

5. 13-Brandon Matus, 13.608

6. 14H-Jeremy Hill, 13.999

7. 27K-Jeremy Kornbau, 14.094

8. 76-Davey Jones, 14.341

9. 4K-Bill Kiley, 14.612

10. 5-Bob McMillin, 14.790

Qualifying Group #2:

1. 20B-Cody Bova, 13.387

2. 81-Lee Jacobs, 13.401

3. 11-Carl Bowser, 13.524

4. 49H-Bradley Howard, 13.770

5. 21N-Frankie Nervo, 13.842

6. 56-Ralph Spithaler, 13.880

7. 23-Darren Pifer, 14.140

8. 38-Leyton Wagner, 14.232

9. 23S-Russ Sansosti, 14.501

Qualifying Group #3:

1. 17-Josh Baughman, 13.476

2. 19M-Landon Myers, 13.750

3. 40-George Hobaugh, 13.752

4. 70-Nick Tucker, 14.361

5. 55*-Matt Sherlock, 14.502

6. 11J-David Kalb, Jr, 14.546

7. 11X-George Englert, 14.811

8. 31C-Chase Metheney, 14.933

9. 13B-Steve Bright, 15.470

Qualifying Group #4:

1. 29-Michael Bauer, 13.661

2. 2-A.J. Flick, 13.700

3. 6-Bob Felmlee, 13.932

4. 12-Darin Gallagher, 13.934

5. 33-Brent Matus, 14.104

6. 8-Dan Kuriger, 14.409

7. 16-Jimmy Morris, 14.636

8. 80J-Kyle Colwell, 14.638

9. 10P-Colby Womer, 15.190

Heat Race #1:

1. 42-Sye Lynch

2. 6R-Ryan Smith

3. 22-Brandon Spithaler

4. 13-Brandon Matus

5. 23J-Jack Sodeman Jr.

6. 27K-Jeremy Kornbau

7. 14H-Jeremy Hill

8. 4K-Bill Kiley

9. 5-Bob McMillin

10. 76-Davey Jones

Heat Race #2:

1. 81-Lee Jacobs

2. 11-Carl Bowser

3. 49H-Bradley Howard

4. 20B-Cody Bova

5. 56-Ralph Spithaler

6. 38-Leyton Wagner

7. 21N-Frankie Nervo

8. 23-Darren Pifer

9. 23S-Russ Sansosti

Heat Race #3:

1. 40-George Hobaugh

2. 17-Josh Baughman

3. 19M-Landon Myers

4. 70-Nick Tucker

5. 31C-Chase Metheney

6. 55*-Matt Sherlock

7. 13B-Steve Bright

8. 11X-George Englert

DNS. 11J-David Kalb, Jr

Heat Race #4:

1. 29-Michael Bauer

2. 2-A.J. Flick

3. 6-Bob Felmlee

4. 12-Darin Gallagher

5. 33-Brent Matus

6. 8-Dan Kuriger

7. 10P-Colby Womer

8. 16-Jimmy Morris

9. 80J-Kyle Colwell

B-Main #1:

1. 21N-Frankie Nervo

2. 27K-Jeremy Kornbau

3. 38-Leyton Wagner

4. 23-Darren Pifer

5. 14H-Jeremy Hill

6. 76-Davey Jones

7. 4K-Bill Kiley

8. 5-Bob McMillin

9. 23S-Russ Sansosti

B-Main #2:

1. 55*-Matt Sherlock

2. 10P-Colby Womer

3. 80J-Kyle Colwell

4. 11J-David Kalb, Jr

5. 13B-Steve Bright

6. 8-Dan Kuriger

7. 11X-George Englert

8. 16-Jimmy Morris

A-Main:

1. 6R-Ryan Smith

2. 2-A.J. Flick

3. 13-Brandon Matus

4. 29-Michael Bauer

5. 81-Lee Jacobs

6. 33-Brent Matus

7. 17-Josh Baughman

8. 23J-Jack Sodeman Jr.

9. 20B-Cody Bova

10. 49H-Bradley Howard

11. 6-Bob Felmlee

12. 40-George Hobaugh

13. 22-Brandon Spithaler

14. 56-Ralph Spithaler

15. 19M-Landon Myers

16. 21N-Frankie Nervo

17. 10P-Colby Womer

18. 70-Nick Tucker

19. 31C-Chase Metheney

20. 55*-Matt Sherlock

21. 12-Darin Gallagher

22. 27K-Jeremy Kornbau

23. 11-Carl Bowser

24. 42-Sye Lynch