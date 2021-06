Sye Lynch Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (June 11, 2021) — Sye Lynch won the winged 410 sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. Brandon Matus, George Houghbaugh, David Kalb, and Dan Kuriger rounded out the top five.

Justin Clark won the Allegheny Sprint Tour main event.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, June 11, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 42-Sye Lynch

2. 13-Brandon Matus

3. 40-George Hobaugh

4. 11J-David Kalb

5. 08-Dan Kuriger

6. 33-Brent Matus

7. 2-A.J. Flick

8. 56-Ralph Spithaler

9. 21-Bryan Salisbury

10. 55* Matt Sherlock

11. 22R-Ryan Fredericks

12. 4K-Bill Kiley

13. 38-Leyton Wagner

14. 12-Darin Gallagher

15. 29-Michael Bauer

16. 23J-Jack Sodeman Jr.

Allegheny Sprint Tour

Feature:

1. 78-Justin Clark

2. 29B-Robbie Bartchy

3. 95-Garrett Bard

4. 33-Derek Hauck

5. 4J-Jacob Gamola

6. 21-Rob Felix

7. x7-Andy Cavanaugh

8. 25-Jarrett Rosencrance

9. 29-Logan McCandless

10. 48-Jeff Bacha

11. 56-Steve Cousins

12. 154-Nevan O’Donell

13. 75-Dylan Shatzer

14. 10-John Hartman

15. 4B-Walt Tutak Jr

16. 12G-Tommy Jasen

17. 88-Greg Dobrosky

18. 16-Jim Morris