Jadon Rogers Wins at Plymouth

PLYMOUTH, Ind. (June 16, 2021) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature Wednesday night at Plymouth Speedway. Rogers took advantage of starting on the pole in route to the victory over Ricky Lewis, Mario Clouser, Cole Bodine, and Landon Simon.

Plymouth Speedway

Plymouth, Indiana

Wednesday, June 17, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 24-Landon Simon[3]

2. 34-Parker Frederickson[2]

3. 02-Brandon Long[4]

4. 20D-Chad Davenport[1]

5. 37-David Gross[5]

Heat Race #2

1. 6-Mario Clouser[4]

2. 57-Cole Bodine[3]

3. 11-Aaron Davis[2]

4. 27-Ken Drangmeister[5]

DNS: 58-Jamie Frederickson

Heat Race #3

1. 11R-Ricky Lewis[3]

2. 14-Jadon Rogers[2]

3. 97-Tyler Hewitt[1]

4. 2DI-Dustin Ingle[4]

5. 45-Adam Wilfong[5]

A-Main

1. 14-Jadon Rogers[1]

2. 11R-Ricky Lewis[3]

3. 6-Mario Clouser[4]

4. 57-Cole Bodine[2]

5. 24-Landon Simon[6]

6. 97-Tyler Hewitt[9]

7. 34-Parker Frederickson[5]

8. 02-Brandon Long[7]

9. 2DI-Dustin Ingle[12]

10. 11-Aaron Davis[8]

11. 45-Adam Wilfong[15]

12. 20D-Chad Davenport[10]

13. 27-Ken Drangmeister[11]

14. 58-Jamie Frederickson[14]

15. 37-David Gross[13]