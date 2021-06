Hopkins Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (June 19, 2021) — A.J. Hopkins won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Stevie Sussex, Brayden Fox, Shane Cockrum, and Harley Burns rounded out the top five. Rod Henning won the 305 sprint car feature.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, June 19, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[4]

2. 53-Brayden Fox[1]

3. 24P-Shane Cockrum[3]

4. 0G-Kyle Shipley[2]

5. 9-Shayna Ensign[5]

6. 98-Billy Winsemann[6]

7. 4U-Allen Howard Jr[7]

DNS: 19-Joe Stewart

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16B-Harley Burns[1]

2. 77-Stevie Sussex[2]

3. 22-Brandon Spencer[6]

4. 5M-Matthew McDonald[5]

5. 4-Braydon Cromwell[3]

6. 9Z-Zack Pretorius[4]

7. 34C-Robert Carrington[7]

A-Main (25 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[3]

2. 77-Stevie Sussex[4]

3. 53-Brayden Fox[1]

4. 24P-Shane Cockrum[5]

5. 16B-Harley Burns[2]

6. 22-Brandon Spencer[6]

7. 9-Shayna Ensign[9]

8. 4-Braydon Cromwell[10]

9. 0G-Kyle Shipley[7]

10. 9Z-Zack Pretorius[12]

11. 34C-Robert Carrington[14]

12. 4U-Allen Howard Jr[13]

13. 5M-Matthew McDonald[8]

14. 98-Billy Winsemann[11]

15. 19-Joe Stewart[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 23J-Jordan Welch[3]

2. 3C-Ryan Tusing[4]

3. 14-Ethan Barrow[7]

4. 6S-Josh Cunningham[6]

5. 83-Carson Dillion[2]

6. 50K-Kevin Champoux[5]

7. 37-Bryce Norris[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22H-Rod Henning[6]

2. 23P-John Paynter Jr[2]

3. 87-Nate Franklin[1]

4. 39-Justin Mathews[7]

5. 57K-Kevin Studley[5]

6. 81-Alan Brown[3]

7. 60-John Wolfarth[4]

Wingd 305 Sprint Cars

A-Main (20 Laps)

1. 22H-Rod Henning[2]

2. 3C-Ryan Tusing[1]

3. 23J-Jordan Welch[3]

4. 6S-Josh Cunningham[7]

5. 23P-John Paynter Jr[4]

6. 87-Nate Franklin[6]

7. 57K-Kevin Studley[10]

8. 37-Bryce Norris[13]

9. 83-Carson Dillion[9]

10. 81-Alan Brown[12]

11. 14-Ethan Barrow[5]

12. 50K-Kevin Champoux[11]

13. 39-Justin Mathews[8]

14. 60-John Wolfarth[14]