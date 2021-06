Sitterly and Kapuscinski Win at Oswego Before Rain on Double Feature Night

OSWEGO, New York (June 19, 2021) — Otto Sitterly and Dan Kapuscinski captured victories during double feature night at Oswego Speedway before rain postponed the remainder of the program. Sitterly won the first supermodified feature while Kapuscinski won the small block supermodified feature. The 350 Supermodifieds will run their makeup 30-lap feature on July 3rd and the Supermodifieds will run their 35-lap makeup feature on July 10.

Supermodifieds

Qualifying

1. 95-Dave Shullick Jr, 16.125[15]

2. 7-Otto Sitterly, 16.234[16]

3. 39-Alison Sload, 16.290[17]

4. O1-Dan Connors Jr, 16.302[5]

5. O5-Jeff Abold, 16.344[1]

6. 22-Mike Bruce, 16.350[4]

7. 68-Michael Barnes, 16.399[2]

8. O2-Brandon Bellinger, 16.426[3]

9. 22X-Mike McVetta, 16.478[12]

10. 83-Lou LeVea Jr, 16.481[9]

11. Z8-Max McLaughlin, 16.568[11]

12. 98T-Tyler Thompson, 16.579[19]

13. 52-David Danzer, 16.611[6]

14. OO-Joe Gosek, 16.664[7]

15. 0-Tim Snyder, 16.757[18]

16. 54-Camden Proud, 16.777[14]

17. 90-Jack Patrick, 16.892[13]

18. 66-Lou LeVea Sr, 17.490[10]

19. 56-Hal LaTulip, 17.490[8]

Heat Race #1 (12 Laps)

1. 52-David Danzer[2]

2. 68-Michael Barnes[4]

3. 95-Dave Shullick Jr[6]

4. 83-Lou LeVea Jr[3]

5. O1-Dan Connors Jr[5]

6. 54-Camden Proud[1]

7. 56-Hal LaTulip[7]

Heat Race #2 (12 Laps)

1. 0-Tim Snyder[1]

2. 39-Alison Sload[5]

3. 22-Mike Bruce[4]

4. 22X-Mike McVetta[3]

5. 90-Jack Patrick[6]

6. 98T-Tyler Thompson[2]

Heat Race #3 (12 Laps)

1. Z8-Max McLaughlin[2]

2. OO-Joe Gosek[1]

3. O5-Jeff Abold[4]

4. O2-Brandon Bellinger[3]

5. 7-Otto Sitterly[5]

6. 66-Lou LeVea Sr[6]

A-Main (35 Laps)

1. 7-Otto Sitterly[15]

2. 52-David Danzer[2]

3. 95-Dave Shullick Jr[4]

4. 0-Tim Snyder[1]

5. 22-Mike Bruce[5]

6. OO-Joe Gosek[10]

7. O1-Dan Connors Jr[13]

8. 90-Jack Patrick[14]

9. 56-Hal LaTulip[19]

10. 98T-Tyler Thompson[17]

11. 83-Lou LeVea Jr[8]

12. 68-Michael Barnes[3]

13. 39-Alison Sload[6]

14. O5-Jeff Abold[11]

15. O2-Brandon Bellinger[9]

16. 22X-Mike McVetta[12]

17. 54-Camden Proud[16]

18. 66-Lou LeVea Sr[18]

19. Z8-Max McLaughlin[7]

350 Supermodifieds

Qualifying

1. 45-Kreig Heroth, 17.054[5]

2. 22-Mike Bruce, 17.109[1]

3. 7-Nicholas Kinney, 17.237[7]

4. 50-Dave Cliff, 17.252[3]

5. O8-Dalton Doyle, 17.314[4]

6. 12-John Leonard, 17.479[9]

7. 98-Tyler Thompson, 17.679[14]

8. 20-Kyle Perry, 17.702[11]

9. O6-Barry Kingsley, 17.806[6]

10. 47-Jon Tesoriero, 18.160[13]

11. 97-Vern LaFave, 18.440[8]

12. 32-Tom Macleod, 18.600[10]

13. 23-Kali Spaulding, 23.565[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 98-Tyler Thompson[2]

2. 7-Nicholas Kinney[4]

3. O6-Barry Kingsley[1]

4. O8-Dalton Doyle[3]

5. 97-Vern LaFave[6]

6. 45-Kreig Heroth[5]

7. 23-Kali Spaulding[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-John Leonard[2]

2. 22-Mike Bruce[4]

3. 20-Kyle Perry[1]

4. 50-Dave Cliff[3]

5. 47-Jon Tesoriero[5]

Small Block Supermodifieds

Qualifying

1. 23-Dan Kapuscinski, 18.801[8]

2. 26-Josh Sokolic, 18.962[17]

3. 18-Andrew Schartner, 19.043[16]

4. 73-Noah Ratcliff, 19.126[13]

5. 77-Cameron Rowe, 19.203[14]

6. O5-Joey DeStevens, 19.286[4]

7. 89-Tony Pisa, 19.364[12]

8. 88-Brad Haynes, 19.369[5]

9. 9-Griffin Miller, 19.390[10]

10. 39-AJ Bernys, 19.459[1]

11. 86-Bryan Haynes, 19.494[6]

12. 90-Greg O’Connor, 19.523[11]

13. 99-Dennis Rupert, 19.620[15]

14. 14-Mark Denny Jr, 19.625[3]

15. 35-Anthony Larkin, 19.789[9]

16. 32-Robbie Bruce, 20.107[2]

17. 49-Josh Wallace, 20.719[18]

18. 66-Darrick Hilton, 21.089[7]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 90-Greg O’Connor[1]

2. 18-Andrew Schartner[4]

3. 9-Griffin Miller[2]

4. 32-Robbie Bruce[6]

5. 99-Dennis Rupert[5]

6. O5-Joey DeStevens[3]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 88-Brad Haynes[2]

2. 77-Cameron Rowe[3]

3. 26-Josh Sokolic[4]

4. 86-Bryan Haynes[1]

5. 14-Mark Denny Jr[5]

6. 49-Josh Wallace[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 23-Dan Kapuscinski[4]

2. 39-AJ Bernys[1]

3. 89-Tony Pisa[2]

4. 73-Noah Ratcliff[3]

5. 35-Anthony Larkin[5]

A-Main (30 Laps)

1. 23-Dan Kapuscinski[8]

2. 26-Josh Sokolic[4]

3. 32-Robbie Bruce[1]

4. 86-Bryan Haynes[9]

5. 77-Cameron Rowe[7]

6. 90-Greg O’Connor[6]

7. 99-Dennis Rupert[13]

8. O5-Joey DeStevens[16]

9. 88-Brad Haynes[12]

10. 14-Mark Denny Jr[14]

11. 9-Griffin Miller[3]

12. 73-Noah Ratcliff[5]

13. 35-Anthony Larkin[15]

14. 49-Josh Wallace[17]

15. 89-Tony Pisa[2]

16. 18-Andrew Schartner[10]

17. 39-AJ Bernys[11]