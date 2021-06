Meyers Wins Mid-Season Championship Feature Wayne County

ORRVILLE, Ohio (June 26, 2021) — Chris Myers won the sprint car feature Saturday at Wayne County Speedway during the Mid-Season Championship. Myers held off Broc Martin, Dean Jacobs, Danny Mumaw, and Brandon Spithaler for the victory.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, June 26, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 38K-Chris Myers

2. 83-Broc Martin

3. 1F-Dean Jacobs

4. 16-Danny Mumaw

5. 22-Brandon Spithaler

6. 25R-Jordan Ryan

7. 22L-Connor Leoffler

8. 6Z-Zach Ames

9. 11-Shawn Hubler

10. 18J-RJ Jacobs

11. 4* Tyler Street

12. 2P-Ricky Peterson

13. 70-Henry Malcuit

14. 23JR-Jack Sodeman Jr.

15. D12-Jason Dolick

16. 2-Joe Adorjan

17. 57X-Andrew Palker

18. 1-Jamie Myers

19. 20-Danial Burkhart

20. 7DK-Dylan Kingan

21. 14Z-Wyatt Zimmerman

22. 38-Leyton Wagner

23. 23-Nick Patterson