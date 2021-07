Dobmeier Returns to Racing by Winning at River Cities

GRAND FORKS, N.D. (July 9, 2021) — Mark Dobmeier ended his return to the cockpit of a sprint car for the first time since being injured July 4, 20201 by winning the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday night at River Cities Speedway. Dobmeier dominated the event from fourth starting spot over 10th starting Brendan Mullen, Austin Pierce, Wade Nygaard, and Jack Croaker.

Joel Larson won the Northern Renegade Non-Wing Sprint Car Series feature.

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, July 9, 2021

Northern Outlaw Sprint Association

Heat Race #1 (9 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[4]

2. 8BALL-Jack Croaker[1]

3. 55-Nick Ranten[3]

4. 0-Nick Omdahl[2]

5. 17-Zach Omdahl[6]

6. 41-Travis Strandell[5]

7. 14-Tom Egeland[7]

8. 47-Sabrina Hockenson[8]

Heat Race #2 (9 Laps)

1. 22-Riley Goodno[3]

2. 4J-Lee Grosz[1]

3. 20A-Jordan Adams[2]

4. 14T-Tim Estenson[8]

5. 99-Jordan Graham[5]

6. 2A-Austin Pierce[4]

7. 14X-Nick Otto[7]

8. 4-Colton Young[6]

Heat Race #3 (9 Laps)

1. 26-Blake Egeland[1]

2. 8H-Jade Hastings[2]

3. 11M-Brendan Mullen[3]

4. 9N-Wade Nygaard[4]

5. 91A-Reed Allex[7]

6. 10TRB-Bob Martin[6]

7. 31-Shane Roemeling[5]

A-Main (30 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[4]

2. 11M-Brendan Mullen[10]

3. 2A-Austin Pierce[1]

4. 9N-Wade Nygaard[5]

5. 8BALL-Jack Croaker[3]

6. 14T-Tim Estenson[13]

7. 4J-Lee Grosz[2]

8. 20A-Jordan Adams[11]

9. 55-Nick Ranten[9]

10. 99-Jordan Graham[14]

11. 22-Riley Goodno[6]

12. 26-Blake Egeland[7]

13. 10TRB-Bob Martin[18]

14. 14-Tom Egeland[20]

15. 31-Shane Roemeling[19]

16. 17-Zach Omdahl[15]

17. 4-Colton Young[23]

18. 0-Nick Omdahl[12]

19. 47-Sabrina Hockenson[22]

20. 8H-Jade Hastings[8]

21. 41-Travis Strandell[17]

22. 91A-Reed Allex[16]

DNS: 14X-Nick Otto

Northern Renegade Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 52-Adam Sobolik[3]

2. 37-Steve Nordrum[2]

3. 15T-Myles Tomlinson[7]

4. 84-Joshua Johnson[5]

5. 16K-Matt Knudson[1]

6. 20L-Lucas Logue[4]

7. 69-Tom Cummings[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 46H-Ken Hron[3]

2. 126-Joel Larson[4]

3. 22-Brandon Palm[6]

4. 16-Ross Cummings[5]

5. 15B-Doug Mccambridge[2]

6. 21-Cory Palm[1]

DNS: 30M-Chris Lewis

A-Main (20 Laps)

1. 126-Joel Larson[2]

2. 52-Adam Sobolik[1]

3. 22-Brandon Palm[3]

4. 20L-Lucas Logue[11]

5. 30M-Chris Lewis[14]

6. 15T-Myles Tomlinson[5]

7. 16-Ross Cummings[8]

8. 46H-Ken Hron[6]

9. 37-Steve Nordrum[4]

10. 21-Cory Palm[12]

11. 16K-Matt Knudson[9]

12. 69-Tom Cummings[13]

13. 84-Joshua Johnson[7]

14. 15B-Doug Mccambridge[10]