Broc Martin and Justin Clark Win at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (July 10, 2021) — Broc Martin and Justin Clark won sprint car features Saturday night at Wayne County Speedway. Martin won the winged 410 sprint car feature over Dean Jacobs and Chris Myers. Clark won a co-sanctioned event between the Allegheny Sprint Tour, Indiana RaceSaver Sprint Car Series, and Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series for his second victory of the weekend.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, July 10, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 83M-Broc Martin

2. 1F-Dean Jacobs

3. 38K-Chris Myers

4. 6Z-Zach Ames

5. D12-Jason Dolick

6. 7DK-Dylan Kingan

7. 23P-Nick Patterson

8. C1-Clay Riney

9. 5J-Jake Hesson

10. 9-Ricky Peterson

11. 97J-Lance Webb

12. 20-Danial Burkhart

13. 4* Tyler Street

14. 16-Danny Mumaw

15. 57X-Andrew Palker

16. 1M-Jamie Myers

17. 11-Shawn Hubler

18. 18J-RJ Jacobs

19. 59-Bryan Nuckles

20. 19-Justin Clark

Allegheny Sprint Tour / Indiana RaceSaver Sprint Car Series / Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series

Feature:

1. 78-Justin Clark

2. 45-Monty Ferriera

3. 21-Rob Felix

4. 17P-Austin Powell

5. 56-Steve Cousins

6. 14S-Jacob Stickle

7. 25-Jarrett Rosencrance

8. X7-Andy Cavanaugh

9. 12G-Tommy Jasen

10. 20M-Vivian Jones

11. 8C-Lewie Christian

12. 21X-Dustin Stroup

13. 4J-Jacob Gomola

14. 21B-Brandon McLain

15. OOH-Michael Helterbran

16. 23J-Jordan Welch

17. 16E-Caleb Erwin

18. 319-Jack Hesson

19. 16M-Jim Morris

20. 9K-Kyle Kruger