Justin Barger Wins Randy Helton Memorial/Dixie Sprint Car Nationals

WOODSTOCK, Ga. (July 10, 2021) — Justin Barger won the Randy Helton Memorial/Dixie Sprint Car Nationals Saturday for the United Sprint Car Series at Dixie Speedway. Danny Smith, Landon Britt, Terry Gray, and Ricky Stenhouse Jr. rounded out the top five.

Randy Helton Memorial/Dixie Sprint Car Nationals

United Sprint Car Series

Dixie Speedway

Woodstock, Georgia

Saturday, July 10, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[5]

2. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[3]

3. 10-Terry Gray[8]

4. 29-Jeff Oliver[2]

5. 43-Terry Witherspoon[1]

6. 9-Danny Oliver[6]

7. 1X-Brent Crews[4]

8. 83-Mark Ruel Jr[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5-Justin Barger[2]

2. 4-Danny Smith[7]

3. 10L-Landon Britt[5]

4. 67-Brian Thomas[1]

5. 28-Jeff Willingham[4]

6. 33-Joe Larkin[6]

7. 100-Wade Buttrey[3]

8. 7D-Donnie Goodwin[8]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[1]

2. 83-Mark Ruel Jr[3]

3. 5-Justin Barger[2]

4. 10-Terry Gray[6]

5. 28-Jeff Willingham[5]

6. 43-Terry Witherspoon[4]

Feature (27 Laps)

1. 5-Justin Barger[1]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 10L-Landon Britt[6]

4. 10-Terry Gray[2]

5. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[5]

6. 10M-Morgan Turpen[4]

7. 43-Terry Witherspoon[10]

8. 67-Brian Thomas[8]

9. 1X-Brent Crews[13]

10. 28-Jeff Willingham[9]

11. 9-Danny Oliver[11]

12. 29-Jeff Oliver[7]

13. 33-Joe Larkin[12]

14. 100-Wade Buttrey[14]

15. 7D-Donnie Goodwin[15]

DNS: 83-Mark Ruel Jr