Corey Day Opens NW Speedweek in Victory Lane at Coos Bay

COOS BAY, Or. (July 12, 2021) — Corey Day won the opening night of Northwest Speedweek for the Western Sprint Tour Monday at Coos Bay Speedway. Day moved up from fifth starting spot for the victory over Justyn Cox, Colby Copeland, Tanner Holmes, and Tyler Thompson.

1. 41-Corey Day[5]

2. 8R-Justyn Cox[1]

3. 5V-Colby Copeland[9]

4. 18T-Tanner Holmes[2]

5. 7-Tyler Thompson[7]

Wester Sprint Tour

NW Speedweek

Coos Bay Speedway

Coos Bay, Oregon

Monday, July 12, 2021

Qualifying

1. 46JR-Joel Myers Jr, 11.667[11]

2. 8R-Justyn Cox, 12.016[5]

3. 41-Corey Day, 12.018[7]

4. 18T-Tanner Holmes, 12.048[10]

5. 5V-Colby Copeland, 12.096[4]

6. 98H-Matt Hein, 12.159[9]

7. 2-James Setters, 12.190[15]

8. 4-Jodi Robinson, 12.199[13]

9. 21-Drake Standley, 12.258[17]

10. 7-Tyler Thompson, 12.298[18]

11. 88-Brad Bumgarner, 12.340[2]

12. 12J-John Clark, 12.352[3]

13. 12-Steven Snawder, 12.506[16]

14. 1K-Kinzer Cox, 12.655[6]

15. 75-Brian Boswell, 12.737[1]

16. 4D-Patrick Desbiens, 12.820[8]

17. 34-TJ Richman, 13.305[12]

18. 76-Austin Sause, 13.389[14]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7-Tyler Thompson[3]

2. 18T-Tanner Holmes[5]

3. 2-James Setters[4]

4. 46JR-Joel Myers Jr[6]

5. 4D-Patrick Desbiens[1]

6. 12-Steven Snawder[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Jodi Robinson[4]

2. 8R-Justyn Cox[6]

3. 1K-Kinzer Cox[2]

4. 5V-Colby Copeland[5]

5. 88-Brad Bumgarner[3]

6. 34-TJ Richman[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 21-Drake Standley[4]

2. 41-Corey Day[6]

3. 12J-John Clark[3]

4. 98H-Matt Hein[5]

5. 75-Brian Boswell[2]

6. 76-Austin Sause[1]

A-Main (30 Laps)

1. 41-Corey Day[5]

2. 8R-Justyn Cox[1]

3. 5V-Colby Copeland[9]

4. 18T-Tanner Holmes[2]

5. 7-Tyler Thompson[7]

6. 4-Jodi Robinson[4]

7. 12J-John Clark[11]

8. 98H-Matt Hein[10]

9. 12-Steven Snawder[14]

10. 2-James Setters[8]

11. 75-Brian Boswell[15]

12. 4D-Patrick Desbiens[16]

13. 88-Brad Bumgarner[13]

14. 76-Austin Sause[18]

15. 46JR-Joel Myers Jr[3]

16. 34-TJ Richman[17]

DNS: 1K-Kinzer Cox

DNS: 21-Drake Standley