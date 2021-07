Christopher Bell Wins “Beach Brawl” at Lake Ozark Speedway

ELDON, Mo. (July 24, 2021) — Christopher Bell win the inaugural “Beach Brawl” for the Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 Saturday at Lake Ozark Speedway. Bell picked up the $10,000 top prize holding off ninth starting Cap Henry for the victory. Tyler Courtney, Cory Eliason, and Giovanni Scelzi rounded out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Beach Brawl

Lake Ozark Speedway

Eldon, Missouri

Saturday, July 24, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 13-Justin Peck, 12.238[8]

2. 5-Paul McMahan, 12.240[4]

3. 91-Kyle Reinhardt, 12.290[2]

4. 11-Cale Thomas, 12.328[25]

5. 39-Christopher Bell, 12.329[13]

6. 4-Cap Henry, 12.337[5]

7. 10-Zeb Wise, 12.346[16]

8. 7BC-Tyler Courtney, 12.358[12]

9. 1X-Jake Bubak, 12.415[3]

10. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.442[15]

11. 26-Cory Eliason, 12.485[20]

12. 18-Giovanni Scelzi, 12.515[24]

13. 3-Ayrton Gennetten, 12.543[19]

14. 21BP-Brinton Marvel, 12.578[17]

15. 21-Kameron Key, 12.591[10]

16. 20G-Noah Gass, 12.612[9]

17. 18T-Tanner Holmes, 12.671[6]

18. 9JR-Derek Hagar, 12.687[11]

19. 22S-Slater Helt, 12.690[1]

20. 31-Joe B Miller, 12.778[27]

21. 07-Skylar Gee, 12.807[23]

22. 27-Tucker Klaasmeyer, 12.811[14]

23. 47N-Marcus Dumesny, 12.862[18]

24. 7B-Ben Brown, 12.892[7]

25. 17B-Bill Balog, 12.958[26]

26. 50K-Kyle Bellm, 13.412[22]

27. (DQ) 55-Hunter Schuerenberg, 12.572[21]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10-Zeb Wise[2]

2. 13-Justin Peck[4]

3. 11-Cale Thomas[3]

4. 3-Ayrton Gennetten[5]

5. 20G-Noah Gass[6]

6. 17B-Bill Balog[9]

7. 27-Tucker Klaasmeyer[8]

8. 22S-Slater Helt[7]

9. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 26-Cory Eliason[1]

3. 39-Christopher Bell[3]

4. 5-Paul McMahan[4]

5. 47N-Marcus Dumesny[8]

6. 50K-Kyle Bellm[9]

7. 21BP-Brinton Marvel[5]

8. 18T-Tanner Holmes[6]

9. 31-Joe B Miller[7]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 18-Giovanni Scelzi[1]

2. 4-Cap Henry[3]

3. 1X-Jake Bubak[2]

4. 55-Hunter Schuerenberg[9]

5. 9JR-Derek Hagar[6]

6. 91-Kyle Reinhardt[4]

7. 07-Skylar Gee[7]

8. 21-Kameron Key[5]

9. 7B-Ben Brown[8]

Kears Speed Shop Dash (6 Laps)

1. 11-Cale Thomas[1]

2. 39-Christopher Bell[2]

3. 7BC-Tyler Courtney[4]

4. 10-Zeb Wise[5]

5. 5-Paul McMahan[7]

6. 13-Justin Peck[3]

7. 18-Giovanni Scelzi[6]

8. 91-Kyle Reinhardt[8]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 07-Skylar Gee[3]

2. 21-Kameron Key[5]

3. 21BP-Brinton Marvel[2]

4. 7B-Ben Brown[9]

5. 18T-Tanner Holmes[6]

6. 27-Tucker Klaasmeyer[4]

7. 31-Joe B Miller[8]

8. 22S-Slater Helt[7]

DNS: 15H-Sam Hafertepe Jr

FloRacing A-Main (35 Laps)

1. 39-Christopher Bell[2]

2. 4-Cap Henry[9]

3. 7BC-Tyler Courtney[3]

4. 26-Cory Eliason[10]

5. 18-Giovanni Scelzi[7]

6. 5-Paul McMahan[5]

7. 47N-Marcus Dumesny[16]

8. 3-Ayrton Gennetten[12]

9. 55-Hunter Schuerenberg[13]

10. 17B-Bill Balog[17]

11. 9JR-Derek Hagar[15]

12. 1X-Jake Bubak[11]

13. 07-Skylar Gee[19]

14. 13-Justin Peck[6]

15. 10-Zeb Wise[4]

16. 50K-Kyle Bellm[18]

17. 27-Tucker Klaasmeyer[24]

18. 18T-Tanner Holmes[23]

19. 21-Kameron Key[20]

20. 21BP-Brinton Marvel[21]

21. 7B-Ben Brown[22]

22. 20G-Noah Gass[14]

23. 11-Cale Thomas[1]

24. 91-Kyle Reinhardt[8]