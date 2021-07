Dietz Wins at Selinsgrove

SELINSGROVE, Penn. (July 24, 2021) — Chase Dietz won the sprint car feature Saturday at Selinsgrove Speedway. Mark Smith, Blane Heimbach, Pat Cannon, and Ryan Taylor rounded out the top five.

Selinsgrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Saturday, July 24, 2021

Heat Race #1:

1. 55-Mike Wagner

2. 20-Ryan Taylor

3. 12-Blane Heimbach

4. 9-Ryan Linder

5. 17B-Steve Buckwalter

6. 4-Dwight Leppo

7. 33E-Riley Emig

DNS: 22-Tanner Brown

Heat Race #2:

1. 39-Chase Dietz

2. 23-Pat Cannon

3. 20-Mark Smith

4. 19-Curt Stroup

5. 14T-Tyler Walton

6. 1-Logan Wagner

7. 19W-Colby Womer

8. 17-Jason Wagner

Heat Race #3:

1. 35-Jason Shultz

2. 33W-Mike Walter II

3. 49H-Bradley Howard

4. 8-Billy Dietrich

5. 45-Jeff Halligan

6. 24B-Dustin Baney

7. 2C-Cory Thornton

Feature:

1. 39-Chase Dietz

2. 20S-Mark Smith

3. 12-Blane Heimbach

4. 23-Pat Cannon

5. 20-Ryan Taylor

6. 49H-Bradley Howard

7. 35-Jason Shultz

8. 1-Logan Wagner

9. 55-Mike Wagner

10. 19-Curt Stroup

11. 45-Jeff Halligan

12. 8-Billy Dietrich

13. 19W-Colby Womer

14. 9-Ryan Linder

15. 4-Dwight Leppo

16. 33E-Riley Emig

17. 2C-Cory Thornton

18. 17B-Steve Buckwalter

19. 24B-Dustin Baney

20. 14T-Tyler Walton

21. 22-Tanner Brown

22. 17-Jason Wagner

23. 33W-Mike Walter II