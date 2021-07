Bright Wins USAC East Coast Sprint Car Feature at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (July 24, 2021) — Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Saturday at Bridgeport Speedway. Friday’s USAC East Coast winner at Georgetown Speedway, Briggs Danner, scored the runner up spot. Ed Aikin, Mark Bitner, and Nash Ely rounded out the top five.

USAC East Coast Sprint Car Series

Bridgeport Speedway

Bridgeport, New Jersey

Saturday, July 24, 2021

Heat Race #1

1. 71-Chris Allen Jr[2]

2. 5G-Briggs Danner[6]

3. 27C-Craig Pellegrini Jr[7]

4. 88J-Joey Amantea[1]

5. 64-Rich Carnathan[4]

6. 57X-Ricky Rutt[5]

7. 16CW-Eric Jennings[3]

Heat Race #2

1. 7-Ed Aikin[4]

2. 15-Mark Bitner[7]

3. 83-Bruce Buckwalter Jr[3]

4. 11-Mike Thompson[2]

5. 83S-Billy Ney[6]

6. 117-David Swanson[1]

7. 17J-Jonathan Swanson[5]

Heat Race #3

1. 20-Alex Bright[3]

2. 57-Damon Paul[4]

3. 3BC-Nash Ely[2]

4. 22B-Troy Betts[6]

5. 5Z-Zack Burd[1]

6. 62-Brian Spencer[7]

7. 10M-Mike Myers[5]

A-Main

1. 20-Alex Bright[1]

2. 5G-Briggs Danner[5]

3. 7-Ed Aikin[6]

4. 15-Mark Bitner[2]

5. 3BC-Nash Ely[9]

6. 57-Damon Paul[7]

7. 16CW-Eric Jennings[19]

8. 11-Mike Thompson[11]

9. 71-Chris Allen Jr[3]

10. 22B-Troy Betts[12]

11. 17J-Jonathan Swanson[20]

12. 62-Brian Spencer[18]

13. 5Z-Zack Burd[15]

14. 27C-Craig Pellegrini Jr[4]

15. 10M-Mike Myers[21]

16. 64-Rich Carnathan[13]

17. 83-Bruce Buckwalter Jr[8]

18. 88J-Joey Amantea[10]

19. 83S-Billy Ney[14]

20. 57X-Ricky Rutt[16]

21. 117-David Swanson[17]

Mid-Atlantic Sprint Series

Feature:

1. 45-Kevin Nagy

2. X-Josh Bricker

3. 54-Mike Melair

4. 7-Aidan Borden

5. 44b-Zack Bealer

6. 18-Tim Tanner

7. 83-Larry McVay

8. 32-Dale Eggert

9. 70-Eddie Wagner

10. 44b-Dave Brown

11. 56-Cody West

12. 86-Darren Cox

13. 17c-Keith Anderson

14. 19a-Tim Iulg

15. 9s-Rick Stief

16. 83k-Kristina Pratt

17. 48g-George Loux

18. 57v-Dave Bonner

19. 03-Matthew Swift

20. Q2-Johnny Yanek

21. 38-Marie McVay

22. 55-Dom Melair

23. 88-Rory Janney

24. 07-Rich Janney.