Westfall Ends Chapple’s BOSS Winning Streak at PPMS

IMPERIAL, Penn. (July 24, 2021) — Matt Westfall ended Isaac Chapple’s winning streak Saturday night at Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway. Westfall picked up his second sprint car victory of the season over Carmen Perigo, Chapple, Brandon Spithaler, and Jesse Vermillion.

Buckeye Outlaw Sprint Series

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway

Imperial, Pennsylvania

Saturday, July 24, 2021

Feature:

1. 33M-Matt Westfall

2. 21P-Carmen Perigo

3. 52-Isaac Chapple

4. 22-Brandon Spithaler

5. 5V-Jesse Vermillion

6. 34-Parker Fredrickson

7. 82-Mike Miller

8. 18-Dallas Hewitt

9. 12-Darin Gallagher

10. 26W-Cody White

11. 53-Steve Little

12. 11-Ricky Lewis

13. 21L-Andre Layfield

14. 73-Blake Vermillion

15. 9-Cody Gardner

16. 5M-Bob McMillan