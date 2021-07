Mallett Wins USCS Feature at Deep South Speedway

LOXLEY, Al. (July 30, 2021) — Jordon Mallett won the United Sprint Car Series feature Friday night at Deep South Speedway. Matt Kurtz, Mark Ruel Jr, Brandon Taylor, and Terry Gray rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Deep South Speedway

Loxley, Alabama

Friday, July 30, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Danny Smith[2]

2. 67M-Hayden Martin[6]

3. 4M-Michael Miller[4]

4. 7J-Gregg Jones[7]

5. 17-Alex Lyles[5]

6. 67-Brian Thomas[3]

7. 83A-Bob Auld[1]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 92-Matt Kurtz[1]

2. 14-Jordon Mallett[7]

3. 10-Terry Gray[5]

4. 01-Shane Morgan[6]

5. 28-Jeff Willingham[4]

6. 00-Charles Williams[3]

7. 22-Brandon Blenden[2]

JJ Supply FireAide Heat Race #3 (8 Laps)

1. 07T-Brandon Taylor[1]

2. 83R-Mark Ruel Jr[2]

3. 43-Terry Witherspoon[4]

4. 33-Joe Larkin[3]

5. 7E-Eric Gunderson[7]

6. 77-Jeff Smith[6]

DNS: 21-Butch David

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 43-Terry Witherspoon[4]

2. 4-Danny Smith[6]

3. 10-Terry Gray[5]

4. 28-Jeff Willingham[2]

Feature (25 Laps)

1. 14-Jordon Mallett[2]

2. 92-Matt Kurtz[4]

3. 83R-Mark Ruel Jr[7]

4. 07T-Brandon Taylor[5]

5. 10-Terry Gray[9]

6. 43-Terry Witherspoon[10]

7. 67M-Hayden Martin[1]

8. 01-Shane Morgan[11]

9. 4-Danny Smith[3]

10. 7E-Eric Gunderson[13]

11. 4M-Michael Miller[8]

12. 17-Alex Lyles[14]

13. 33-Joe Larkin[12]

14. 7J-Gregg Jones[6]

15. 21-Butch David[21]

16. 67-Brian Thomas[17]

17. 83A-Bob Auld[19]

18. 28-Jeff Willingham[15]

19. 00-Charles Williams[20]

20. 77-Jeff Smith[16]

DNS: 22-Brandon Blenden