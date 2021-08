Clinton Boyles Wins at Circle City

INDIANAPOLIS, Ind. (August 5, 2021) — Clinton Boyles used his time off from turning wrenches on the car driven by Hunter Schuerenberg to win the sprint car feature Thursday night at Circle City Raceway. Cory Bruns, Critter Malone, Chris Phillips, and Geoff Dodge rounded out the top five.

Rod Henning won the Indiana RaceSaver Sprint Car Series feature.

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Thursday, August 5, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 7-Critter Malone[2]

2. 98-Clinton Boyles[4]

3. 2-Ricky Peterson[3]

4. 7M-Geoff Dodge[1]

DNS: 17W-Danny Williams Jr

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 6P-Chris Phillips[1]

2. 83-Wes McIntyre[2]

3. 59-Bryan Nuckles[4]

4. 44-Cory Bruns[3]

5. 48-Nicholas Hall[5]

A-Main (30 Laps)

1. 98-Clinton Boyles[5]

2. 44-Cory Bruns[2]

3. 7-Critter Malone[4]

4. 6P-Chris Phillips[1]

5. 7M-Geoff Dodge[7]

6. 59-Bryan Nuckles[6]

7. 48-Nicholas Hall[9]

8. 83-Wes McIntyre[8]

9. 2-Ricky Peterson[3]

10. 17W-Danny Williams Jr[10]

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Heat Race #1

1. 78-Justin Clark[1]

2. 22H-Rod Henning[7]

3. 83-Carson Dillion[2]

4. 23J-Jordan Welch[4]

5. 39-Justin Mathews[5]

6. 50K-Kevin Champoux[8]

7. 25-Chris McWilliams[6]

8. 18N-Alex Nolan[3]

Heat Race #2

1. 19-Alfred Galedrige Jr[7]

2. 87-Nate Franklin[5]

3. 15J-Jeff Wimmenauer[6]

4. 37-Bryce Norris[1]

5. 88-James Ross[3]

6. 81-Alan Brown[4]

7. 42-John Race[8]

A-Main (25 Laps)

1. 22H-Rod Henning[5]

2. 19-Alfred Galedrige Jr[1]

3. 15J-Jeff Wimmenauer[7]

4. 87-Nate Franklin[8]

5. 37-Bryce Norris[9]

6. 83-Carson Dillion[4]

7. 39-Justin Mathews[10]

8. 18N-Alex Nolan[15]

9. 50K-Kevin Champoux[2]

10. 42-John Race[13]

11. 81-Alan Brown[12]

12. 88-James Ross[11]

13. 25-Chris McWilliams[14]

14. 78-Justin Clark[3]

DNS: 23J-Jordan Welch