Borden Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Pa. (August 7, 2021) — Devon Borden won the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. The win was Borden’s second victory of the weekend backing up his win Friday at Williams Grove Speedway. Jeff Halligan, Logan Wagner, Mike Walter II, and Blane Heimbach rounded out the top five.

Garrett Bard won the PA Sprint Series feature.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, August 7, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 27-Devon Borden

2. 45-Jeff Halligan

3. 1-Logan Wagner

4. 33W-Mike Walter II

5. 12-Blane Heimbach

6. 33-Gerard McIntyre

7. 98-Jared Esh

8. 10-Zeb Wise

9. 55-Mike Wagner

10. 23-Pat Cannon

11. 5-Dylan Cisney

12. 67-Justin Whittal

13. 35-Tyler Reeser

14. 54-Tyler Bear

15. 19-Curt Stroup

16. 47K-Kody Lehman

17. 8S-Trenton Sheaffer

18. 10K-Joe Kata III

19. 24B-Dustin Baney

20. 22-Tanner Brown

Winged 305 Sprint Cars

Feature:

1. 95-Garrett Bard

2. 97-Kenny Heffner

3. 56-Tyler Snook

4. 67-Ken Duke

5. 36-Domenic Melair

6. JM1-Justin Mills

7. 1H-Rowdy Heffner

8. 34-Austin Reed

9. 5-John Walp

10. 20-Doug Dodson

11. 99A-Devin Adams

12. 69K-Kassidy Kreitz

13. 3D-Dave Grube

14. 91-John Fiore

15. 10-Jake Waters

16. 12-Roger Irvine

17. 2-Erin Statler

18. 54-Mike Melair

19. 52-Jeff Weaver

20. 99-George Riden

21. 5W-Logan Spahr

22. 7-Drew Young

23. 8B-Will Brunson

24. 21-Andrew Boyer

25. 78-Justin Clark

26. 33-Derek Hauck