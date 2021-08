Bowser Wins at Sharon Speedway

HARTFORD, Ohio (August 7, 2021) — Carl Bowser won the sprint car feature Saturday at Sharon Speedway. George Hobaugh, Darin Gallagher, Brandon Spithaler, and Dan Kuriger rounded out the top five.

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, August 7, 2021

Feature:

1. 11-Carl Bowser

2. 40-George Hobaugh

3. 12-Darin Gallagher

4. 22-Brandon Spithaler

5. 08-Dan Kuriger

6. 11J-David Kalb, Jr

7. 29-Michael Bauer

8. 5K-Adam Kekich

9. 38-Leyton Wagner

10. 6-Bob Felmlee

11. 23s-Russ Sansosti

12. 910-Bob Lime

13. 13B-Steve Bright

14. 99-Cameron Nastasi

15. 86-Mike Lutz

16. 23-Darren Pifer

17. 250-Jared McFarland

18. 80J-Kyle Colwell