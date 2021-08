Hopkins Wins at Paragon

PARAGON, Ind. (August 8, 2021) — A.J. Hopkins from Brownsburg, Indiana won the non-wing sprint car feature Sunday night at Paragon Speedway. The victory was Hopkins eighth of the 2021 season. Koby Barksdale, Jadon Rogers, Brandon Spencer, and Kyle Shipley rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Sunday, August 8, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 26T-Matt Thompson[2]

2. 22S-Brandon Spencer[4]

3. 53-Brayden Fox[3]

4. 6S-Josh Cunningham[5]

5. 17D-Dylan Moan[1]

6. 98-Billy Winsemann[7]

DNS: 17A-David Truax

Heat Race #2 (8 Laps)

1. OG-Kyle Shipley[4]

2. 04-AJ Hopkins[3]

3. 77FR-Ryan Thomas[1]

4. P8-Andrew Prather[2]

5. 75-Andy Bradley[5]

6. 87A-Tony Helton[6]

7. 88-Jamie Ross[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 16K-Koby Barksdale[4]

2. 14-Jadon Rogers[1]

3. 11P-Brady Short[3]

4. 24-Casey Shuman[6]

5. 33-Jake Scott[5]

6. 8H-Jake Henderson[7]

DNS: 11L-Ricky Lewis

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 16-Jackson Slone[1]

2. 23-Colin Parker[3]

3. 71B-Braxton Cummings[4]

4. 27-Steve Thomas[5]

5. 1J-William Johnson[7]

6. 44-David Hair[2]

7. 51-Steve Hair[6]

A-Main (25 Laps)

1. 04-AJ Hopkins[1]

2. 16K-Koby Barksdale[4]

3. 14-Jadon Rogers[7]

4. 22S-Brandon Spencer[2]

5. OG-Kyle Shipley[5]

6. 53-Brayden Fox[9]

7. 24-Casey Shuman[15]

8. 23-Colin Parker[8]

9. 6S-Josh Cunningham[13]

10. 75-Andy Bradley[18]

11. 11P-Brady Short[11]

12. 26T-Matt Thompson[6]

13. 33-Jake Scott[19]

14. 71B-Braxton Cummings[12]

15. 16-Jackson Slone[3]

16. P8-Andrew Prather[14]

17. 87A-Tony Helton[22]

18. 27-Steve Thomas[16]

19. 17D-Dylan Moan[17]

20. 51-Steve Hair[26]

21. 98-Billy Winsemann[27]

22. 8H-Jake Henderson[23]

23. 88-Jamie Ross[25]

24. 17A-David Truax[21]

25. 44-David Hair[24]

26. 77FR-Ryan Thomas[10]

27. 1J-William Johnson[20]

DNS: 11L-Ricky Lewis