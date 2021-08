One For the Home Team: Brown Wins Thursday Preliminary Feature

60th NOS Energy Drink Knoxville Nationals presented by Casey’s

Wolfe Eye Clinic Qualifying Night

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Thursday, August 12, 2021

Qualifying:

1. 83-Kasey Kahne, 15.142[16]

2. 7BC-Tyler Courtney, 15.144[31]

3. 49-Brad Sweet, 15.166[23]

4. 57-Kyle Larson, 15.167[8]

5. 49X-Ian Madsen, 15.186[19]

6. 14-Kerry Madsen, 15.187[45]

7. 41-Carson Macedo, 15.193[25]

8. 19-Brent Marks, 15.194[46]

9. 17B-Bill Balog, 15.242[3]

10. 1A-Jacob Allen, 15.247[4]

11. 21-Brian Brown, 15.264[26]

12. 101-Cale Thomas, 15.285[11]

13. 83J-Lynton Jeffrey, 15.303[21]

14. 3Z-Brock Zearfoss, 15.308[41]

15. 5-Paul McMahan, 15.335[32]

16. 39-Daryn Pittman, 15.354[36]

17. 09-Matt Juhl, 15.360[7]

18. 22-Jac Haudenschild, 15.362[12]

19. 1Z-Logan Wagner, 15.367[39]

20. 17W-Shane Golobic, 15.377[34]

21. 42-Sye Lynch, 15.404[29]

22. 73A-Scotty Thiel, 15.409[10]

23. 15H-Sam Hafertepe Jr., 15.427[28]

24. 11K-Kraig Kinser, 15.448[27]

25. 11T-T.J. Stutts, 15.481[44]

26. 71-Shane Stewart, 15.494[42]

27. 5X-Parker Price-Miller, 15.496[37]

28. 20G-Noah Gass, 15.506[5]

29. 24R-Rico Abreu, 15.527[14]

30. 44-Chris Martin, 15.561[9]

31. 70-Sammy Swindell, 15.575[2]

32. 3P-Sawyer Phillips, 15.626[40]

33. 97-Greg Wilson, 15.633[35]

34. 35P-Skyler Prochaska, 15.667[20]

35. 17A-Austin McCarl, 15.679[6]

36. 5V-Colby Copeland, 15.683[18]

37. 10-Jeff Swindell, 15.695[1]

38. 2DC-Dylan Cisney, 15.709[30]

39. 55W-Mike Wagner, 15.717[43]

40. N47-Marcus Dumesny, 15.755[47]

41. 11N-Harli White, 15.863[15]

42. 15M-Bobby Mincer, 15.962[48]

43. 7W-Dustin Selvage, 15.969[13]

44. 13S-Tyler Esh, 15.974[17]

45. 53-Jesse Attard, 16.022[38]

46. 53D-Jack Dover, 16.037[24]

47. 11TK-Tim Kaeding, 27.854[33]

48. 2K-Kevin Ingle, NT[22]

Heat Race #1 (10 Laps):

1. 70-Sammy Swindell[2]

2. 71-Shane Stewart[3]

3. 42-Sye Lynch[4]

4. 21-Brian Brown[6]

5. 39-Daryn Pittman[5]

6. 83-Kasey Kahne[8]

7. 14-Kerry Madsen[7]

8. 11N-Harli White[9]

9. 53D-Jack Dover[10]

10. 5V-Colby Copeland[1]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps):

1. 3P-Sawyer Phillips[2]

2. 5X-Parker Price-Miller[3]

3. 7BC-Tyler Courtney[8]

4. 41-Carson Macedo[7]

5. 09-Matt Juhl[5]

6. 73A-Scotty Thiel[4]

7. 15M-Bobby Mincer[9]

8. 10-Jeff Swindell[1]

9. 101-Cale Thomas[6]

DNS: 11TK-Tim Kaeding[10]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps):

1. 97-Greg Wilson[2]

2. 19-Brent Marks[7]

3. 15H-Sam Hafertepe Jr.

4. 49-Brad Sweet

5. 20C-Dylan Cisney

6. 22-Jac Haudenschild

7. 20G-Noah Gass

8. 83J-Lynton Jeffrey

9. 7W-Dustin Selvage

10. 2K-Kevin Ingle

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps):

1. 35P-Skyler Prochaska[2]

2. 55W-Mike Wagner[1]

3. 11K-Kraig Kinser[4]

4. 24R-Rico Abreu[3]

5. 57-Kyle Larson[8]

6. 17B-Bill Balog[7]

7. 3Z-Brock Zearfoss[6]

8. 1Z-Logan Wagner[5]

9. 13S-Tyler Esh[9]

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps):

1. N47-Marcus Dumesny[1]

2. 17A-Austin McCarl[2]

3. 5-Paul McMahan[6]

4. 11T-T.J. Stutts[4]

5. 1A-Jacob Allen[7]

6. 49X-Ian Madsen

7. 17W-Shane Golobic

8. 44-Chris Martin

9. 53-Jesse Attard

(First four finishers transferred to the A-Main)

C-Main (8 Laps):

1. 53D-Jack Dover[6]

2. 5V-Colby Copeland[2]

3. 7W-Dustin Selvage[3]

4. 53-Jesse Attard[5]

5. 2K-Kevin Ingle

6. 13S-Tyler Esh

DNS: 101-Cale Thomas[1]

DNS: 11TK-Tim Kaeding[7]

(First four finishers transferred to the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 57-Kyle Larson[2]

2. 14-Kerry Madsen[4]

3. 83-Kasey Kahne[1]

4. 49X-Ian Madsen[3]

5. 3Z-Brock Zearfoss[8]

6. 17B-Bill Balog[5]

7. 83J-Lynton Jeffrey[7]

8. 17W-Shane Golobic[13]

9. 39-Daryn Pittman[9]

10. 44-Chris Martin[16]

11. 7W-Dustin Selvage[23]

12. 20G-Noah Gass[15]

13. 11N-Harli White[19]

14. 5V-Colby Copeland[22]

15. 1Z-Logan Wagner[12]

16. 22-Jac Haudenschild[11]

17. 53-Jesse Attard[24]

18. 1A-Jacob Allen[6]

19. 15M-Bobby Mincer[20]

20. 10-Jeff Swindell[17]

21. 09-Matt Juhl[10]

22. 53D-Jack Dover[21]

23. 2DC-Dylan Cisney[18]

24. 73A-Scotty Thiel[14]

A-Main (25 Laps):

1. 21-Brian Brown[4]

2. 57-Kyle Larson[21]

3. 19-Brent Marks[5]

4. 49-Brad Sweet[7]

5. 24R-Rico Abreu[13]

6. 83-Kasey Kahne[23]

7. 17A-Austin McCarl[18]

8. 49X-Ian Madsen[24]

9. 11K-Kraig Kinser[9]

10. 42-Sye Lynch[2]

11. 3P-Sawyer Phillips[15]

12. 15H-Sam Hafertepe Jr.[1]

13. 35P-Skyler Prochaska[17]

14. 97-Greg Wilson[16]

15. 11T-T.J. Stutts[10]

16. 55W-Mike Wagner[19]

17. 7BC-Tyler Courtney[8]

18. 70-Sammy Swindell[14]

19. 5-Paul McMahan[3]

20. 41-Carson Macedo[6]

21. N47-Marcus Dumesny[20]

22. 14-Kerry Madsen[22]

23. 5X-Parker Price-Miller[12]

24. 71-Shane Stewart[11]