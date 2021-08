Jordan Kinser Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, IN (August 20, 2021) — Jordan Kinser won the non-wing sprint car feature Friday at Bloomington Speedway. Brayden Fox moved up from 10th starting spot to the runner up position. A.J. Hopkins, Brady Short, and Shayna Ensign rounded out the top five.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, August 20, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 70-Jordan Kinser[2]

2. 14-Jadon Rogers[3]

3. 75-Andy Bradley[1]

4. 53-Brayden Fox[4]

5. 26T-Matt Thompson[5]

6. 34-Sterling Cling[6]

7. 55-John Ivers[7]

8. 98-Billy Winsemann[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 44-Dickie Gaines[4]

2. 71B-Braxton Cummings[2]

3. 4-Braydon Cromwell[3]

4. 22-Brandon Spencer[1]

5. 10G-Gabriel Gilbert[5]

6. 16-Jackson Slone[6]

DNS: 11L-Ricky Lewis

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11P-Brady Short[3]

2. 9-Shayna Ensign[2]

3. 04-AJ Hopkins[4]

4. 23-Colin Parker[1]

5. 14B-Ethan Barrow[5]

6. 1-Lee Dakus[6]

DNS: 9G-Dustin Griffitts

A-Main (25 Laps)

1. 70-Jordan Kinser[6]

2. 53-Brayden Fox[10]

3. 04-AJ Hopkins[9]

4. 11P-Brady Short[4]

5. 9-Shayna Ensign[1]

6. 22-Brandon Spencer[11]

7. 26T-Matt Thompson[13]

8. 23-Colin Parker[12]

9. 34-Sterling Cling[16]

10. 14B-Ethan Barrow[15]

11. 16-Jackson Slone[17]

12. 55-John Ivers[19]

13. 71B-Braxton Cummings[2]

14. 75-Andy Bradley[7]

15. 44-Dickie Gaines[5]

16. 4-Braydon Cromwell[8]

17. 14-Jadon Rogers[3]

18. 10G-Gabriel Gilbert[14]

19. 1-Lee Dakus[18]

20. 98-Billy Winsemann[20]

DNS: 11L-Ricky Lewis

DNS: 9G-Dustin Griffitts