“Jimmmy The Hup” Tastes Victory at Brighton

BRIGHTON, Ont. (August 21, 2021) — Jim Huppunen won the Knights of Thunder 360 Sprint Car Series feature Saturday at Brighton Speedway. Ryan Turner, Josh Hansen, Aaron Turkey, and Jordan Poirier rounded out the top five.

Knights of Thunder 360 Sprint Car Series

Brighton Speedway

Brighton, Ontario

Saturday, August 21, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 84-Tyler Rand[1]

2. 14H-Jim Huppunen[4]

3. 11-Jamie Turner[3]

4. 91-Ryan Turner[6]

5. 68-Aaron Turkey[5]

6. 1-Holly Porter[8]

7. 98-Paul Pekkonen[7]

8. 70-Baily Heard[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 90-Travis Cunningham[1]

2. 5-DJ Christie[3]

3. 28-Jordan Poirier[5]

4. 88H-Josh Hansen[6]

5. 9-Liam Martin[7]

6. 15-Dan Nanticoke[4]

7. 46-Kevin Pauls[2]

8. 13-Nathan Jackson[8]

A-Main (25 Laps)

1. 14H-Jim Huppunen[1]

2. 91-Ryan Turner[4]

3. 88H-Josh Hansen[3]

4. 68-Aaron Turkey[11]

5. 28-Jordan Poirier[6]

6. 1-Holly Porter[10]

7. 5-DJ Christie[2]

8. 70-Baily Heard[15]

9. 15-Dan Nanticoke[12]

10. 46-Kevin Pauls[14]

11. 13-Nathan Jackson[16]

12. 9-Liam Martin[9]

13. 98-Paul Pekkonen[13]

14. 90-Travis Cunningham[7]

15. 11-Jamie Turner[8]

DNS: 84-Tyler Rand